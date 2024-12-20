　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全聯倉儲9死惡火原因曝！　2年前也曾釀4死

記者黃翊婷／綜合報導

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生火災，造成9死7傷，起火原因初判可能是電焊火星掉落地下室。類似的事件2022年12月底也曾發生，台中豐原區雅速達工廠的鐵皮倉庫大火導致4死2傷，原因是工人在進行電焊作業時，火花引燃油漆溶劑揮發氣體所造成。

▲▼台中全聯倉儲大火9死。（圖／消防提供）

▲全聯倉儲大火造成9人死亡。（圖／消防提供）

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生火災，消防人員在3樓夾層一次找到5名罹難的台籍男子，研判是因為所處位置是夾層、現場天花板塌陷嚴重，導致5人難以逃生，這場大火一共造9死7傷。

▲▼快訊／全聯倉儲惡火9死名單　其中7名是台灣人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲9名罹難者中有7名台灣人、2名外籍人士。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市消防局長孫福佑表示，根據最新掌握的跡證初步研判，可能是3樓工人在電焊樓梯時，火星從樓梯間隙掉落至地下室，由於當時地下室正在施作地板工程，現場有油漆、黏合劑等汽油混合物，因此引發火警，預計20日會進一步確認起火原因是否屬實。

▲雅速達,工廠,豐原,大火。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2年前的雅速達工廠火災，起火原因與全聯倉儲惡火類似。（資料照／記者游瓊華翻攝）

其實，2年前也有一場火災同樣是電焊火星釀禍。台中豐原區雅速達工廠的鐵皮倉庫在2022年12月29日晚間發生火災，一共造成4死2傷；經過消防局火調小組調查，當時倉庫2樓正在漆油漆，1樓有移工在進行焊接，研判應該是電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體所造成。

但1樓焊接火花如何影響到2樓，有一說是裝修過程中使用油漆、防火塗料或酒精、甲苯等物品，容易產生易燃易爆氣體，在通風不良的狀態下於侷限空間內達到爆炸極限，遇到明火就會產生爆炸。也有專家表示，若焊渣落在管線有油漆等可燃物上，就容易起火，或因電焊機過負荷及受焊物因焊接傳熱而著火。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
爆霸凌！新北「甜美校長」面目曝光　諷刺曾得師鐸獎
全聯倉儲9死惡火原因曝！　2年前也曾釀4死
新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產
大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人
黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！　「放下心中大石」換照
直擊！大鎖+三秒膠封議場內門　「鎖匠徐巧芯」帶工具開門
她逆風質疑青鳥「到底在乖什麼」　鄭家純一句話反擊獲讚
明「冬至」強烈冷氣團恐報到！　專家：低溫不到10度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全聯倉儲惡火「水電包工父子」同喪命　5人小組全罹難

直言「鄭文燦沒有無罪空間」　律師曝原因

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

全聯倉儲9死惡火原因曝！　2年前也曾釀4死

全聯倉儲9死惡火疑「空間迷失」　5工人聚一起成焦屍

快訊／民進黨議員涉詐更裁80萬交保　延押3個月抗告成功

全聯倉儲火9亡！死者母看到新聞狂打手機不通　跑到急診聽噩耗哭癱

全聯倉儲大火保全狂勸危險！家屬崩潰廠外邊走邊哭：想進去找弟弟

全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

楊丞琳讚青峰「很會寫詞」哽咽曝：這兩年變很脆弱 #星光雲REELS

全聯倉儲惡火「水電包工父子」同喪命　5人小組全罹難

直言「鄭文燦沒有無罪空間」　律師曝原因

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

全聯倉儲9死惡火原因曝！　2年前也曾釀4死

全聯倉儲9死惡火疑「空間迷失」　5工人聚一起成焦屍

快訊／民進黨議員涉詐更裁80萬交保　延押3個月抗告成功

全聯倉儲火9亡！死者母看到新聞狂打手機不通　跑到急診聽噩耗哭癱

全聯倉儲大火保全狂勸危險！家屬崩潰廠外邊走邊哭：想進去找弟弟

全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進

川普、馬斯克聯手反對支出法案　美國政府21日恐關門

誰將簽下佐佐木？大聯盟官網撰文分析 大都會今碰面

與李坤城爆口角　徐巧芯怒比中指嗆「垃圾黨」

女演員「片場驚見小女孩」中斷不拍了！菅田將暉被提醒：站你旁邊

全聯倉儲惡火「水電包工父子」同喪命　5人小組全罹難

「LEXUS UX入門休旅」將停產交棒LBX！油車、電車陸續退場

小孟老師／12月20日星座運勢　水瓶燃起愛的火焰

應該更早入侵烏克蘭！　普丁：戰爭讓俄羅斯更強大

35歲挑戰大聯盟！菅野加盟金鶯：渴望贏得世界大賽的熱情打動我

民進黨立委攻佔議場　大鎖鎖門、出入口全用椅子堵死

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

即／全聯倉儲大火9死　中市府出重手「三法併罰」

保全勸危險　家屬崩潰找弟弟邊走邊哭

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

快訊／民進黨議員涉詐更裁80萬交保　延押3個月抗告成功

自小客追撞側翻變廢鐵　後方連環撞

更多熱門

相關新聞

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

台中市大肚區的全聯倉儲中心19日下午發生火災，現場8692坪建築陷入燃燒，失聯的人員陸續尋獲，但已成焦屍，造成9人死亡的悲劇。其中一名45歲徐姓男子的母親，傍晚就在醫院守候，晚上得知兒子應該凶多吉少，在醫院哭到癱軟。另外，檢方也對此案做出初步回應。

保全勸危險　家屬崩潰找弟弟邊走邊哭

保全勸危險　家屬崩潰找弟弟邊走邊哭

全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

即／全聯倉儲大火9死　中市府出重手「三法併罰」

即／全聯倉儲大火9死　中市府出重手「三法併罰」

關鍵字：

全聯火災火警台中豐原

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

4隊端10年大約　陳子豪選定味全龍

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面