全聯倉儲9死惡火原因曝！　2年前也曾釀4死

記者黃翊婷／綜合報導

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生火災，造成9死7傷，起火原因初判可能是電焊火星掉落地下室。類似的事件2022年12月底也曾發生，台中豐原區雅速達工廠的鐵皮倉庫大火導致4死2傷，原因是工人在進行電焊作業時，火花引燃油漆溶劑揮發氣體所造成。

▲全聯倉儲大火造成9人死亡。（圖／消防提供）

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生火災，消防人員在3樓夾層一次找到5名罹難的台籍男子，研判是因為所處位置是夾層、現場天花板塌陷嚴重，導致5人難以逃生，這場大火一共造9死7傷。

▲9名罹難者中有7名台灣人、2名外籍人士。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市消防局長孫福佑表示，根據最新掌握的跡證初步研判，可能是3樓工人在電焊樓梯時，火星從樓梯間隙掉落至地下室，由於當時地下室正在施作地板工程，現場有油漆、黏合劑等汽油混合物，因此引發火警，預計20日會進一步確認起火原因是否屬實。

▲2年前的雅速達工廠火災，起火原因與全聯倉儲惡火類似。（資料照／記者游瓊華翻攝）

其實，2年前也有一場火災同樣是電焊火星釀禍。台中豐原區雅速達工廠的鐵皮倉庫在2022年12月29日晚間發生火災，一共造成4死2傷；經過消防局火調小組調查，當時倉庫2樓正在漆油漆，1樓有移工在進行焊接，研判應該是電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體所造成。

但1樓焊接火花如何影響到2樓，有一說是裝修過程中使用油漆、防火塗料或酒精、甲苯等物品，容易產生易燃易爆氣體，在通風不良的狀態下於侷限空間內達到爆炸極限，遇到明火就會產生爆炸。也有專家表示，若焊渣落在管線有油漆等可燃物上，就容易起火，或因電焊機過負荷及受焊物因焊接傳熱而著火。