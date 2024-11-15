錯過要等20年！豐原隱藏版「廟西夜市」11／24回來了　民眾嗨翻

▲台中豐原慈濟宮將舉行百年建醮。（圖／截取自慈濟宮臉書）



記者白珈陽／台中報導

台中豐原慈濟宮將舉行百年建醮，廟方因應建醮活動，於廟東復興路商圈舉辦夜間市集，由於該市集位於知名的廟東夜市的另一側，網友將其稱為20年才開一次的隱藏版夜市「廟西夜市」，吸引不少民眾前往朝聖。活動從24日至30日止，警方也特地為這場盛典進行交通規劃。

根據慈濟宮官網記載史料，慈濟宮內可考察的文物最早能追溯到嘉慶六年（西元1801年），是當地的信仰中心。為祈求風調雨順、國泰民安，民國38年（1949年）藉著廟宇重大整修完工，舉行建醮儀式，是慈濟宮有記載的最早建醮活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民國73年（1984年）慈濟宮舉行建醮，當時主委江大發為感謝媽祖庇佑，承諾每20年都會舉辦建醮，今年2024年又將再舉行，活動從24日開始。本次廟方也為了建醮活動，在復興路商圈舉辦夜間市集，不少網友說，這是每過20年才會開幕的隱藏版夜市，又因地點位於廟東夜市的另一側，也笑稱是「廟西夜市」。

▲警方規劃交通動線、方式。（圖／民眾提供）



為因應遊客大量湧入，轄區豐原警分局規劃交通動線、方式，管制路段是豐原區信義街3號至115號（中正路至復興路、復興路至府前街、府前街至中興路）以及復興路20號至110號（中正路211巷至中正路129巷）。

遊客車輛可停放在會場附近的大車和停車場、永發停車場、豐原轉運中心停車場、豐原火車站附設停車場、社會住宅預定地臨時附設停車場；機車可停豐原復興（機車）站、豐原轉運中心停車場，預計可容納910輛汽車、1148部機車。

散場路線，北上往后里方向，可從三民路往三豐路接國道4號及國道1號；往市區方向，建議走三民路左轉源豐路右轉中正路直行接國道1號或選擇中正路左轉中山路上臺74線潭子匝道；往國道4號豐原端東勢區方向，走豐勢路一段接豐勢路二段直行。