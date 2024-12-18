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迎接耶誕！台中購物節抽百萬再加碼百萬汽車　12／21豐原熱力開趴

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由台中市經發局主辦的「耶誕YA FUN豐趴」活動，將於12月21日登場，當天將加碼抽出百萬汽車得主。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著耶誕節的腳步臨近，由台中市經發局主辦的「耶誕YA FUN豐趴」活動，將於12月21日下午3點30分登場，地點就在豐原太平洋百貨前廣場。當天除有一系列的耶誕節活動，也將抽出台中購物節百萬現金獎得主、百萬汽車及12組十萬元、1100組三千元等獎項，經發局呼籲，購物節活動即將進入尾聲，趕緊將消費發票及收據登錄APP，就有機會中大獎。

經發局長張峯源表示，當天除了會抽出臺中購物節月月抽百萬現金獎得主2名，同時為慶祝2024縣市是福指標台中市榮獲第一名，將加碼抽出百萬汽車1台，另外還有12組10萬元、1100組3千元現金獎、達美樂大披薩兌換券20份、陳允寶泉太陽餅禮盒35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組50份。活動現場更加碼發放500張模彩券，抽iPhone16、掃地機器人等多項好禮，歡迎民眾一同到豐原廟東復興商圈迎耶誕。

經發局補充，活動規劃「FUN豐市集」，邀請台中在地特色攤販、DIY手作活動攤販以及素食特色餐車，提供美味的在地小吃與推廣豐原在地農產品；另規劃「耶誕星光大賽」，邀請市民朋友們穿上最具特色的耶誕服裝，參賽者發揮創意，就有機會拿下商圈購物金；另外，活動當天更號召200位耶誕老人到現場，且在豐原太平洋百貨廣場前還有點燈儀式及精彩燈光秀，帶出滿滿耶誕幸福氛圍感。

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