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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭黃國昌昔「反對」罷免附身分證　王婉諭批：在利益面前遺忘初衷

▲時代力量主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲時代力量主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團與民眾黨團昨（20日）聯手完成《選罷法》修法三讀，未來若參與罷免連署，連署人須附上「身分證影本」。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，黃國昌背棄理想，並透露，黃國昌曾在2013年發表「反對」罷免附身分證的言論，如今卻跟隨國民黨投下贊成票，在政治利益面前遺忘初衷。

王婉諭在臉書提到，在藍、白聯手支持下，立法院正式通過國民黨提出的「選罷法」修正草案，也就是代表未來罷免案在連署階段，通通要檢附身分證影本。針對這樣的結果，王婉諭直指，跟隨國民黨投下贊成票的黃國昌委員，根本是背棄了理想。

王婉諭透露，黃國昌曾在 2013年，公開說過一段話，並且留下影像的紀錄，「有一批立委，剛選上，預知到他接下來會做很可怕的事情，所以，他在立法院裡面提案，進一步讓你的罷免程序變得複雜。每一個連署人，要求你把身分證正反面影本交出來，以現在這個時代，大家對於自己的個資保護，你要不要把你身分證影本給我？當然會擔心，他要繼續讓你行使直接民權的路變得很困難，他要讓你罷免權的限制變得更困難」。

王婉諭坦言，很遺憾，如今黃國昌對「罷免附身分證」投下贊成票，就代表當年那個批判國民黨，並且跟著時代力量，推動直接民權、實踐直接民主的黃國昌委員，如今已經不復存在了。

不過，王婉諭認為，但最可怕的，不是黃國昌輕易為了政治利益而轉變立場，而是時至今日，黃國昌都沒有為自己改變立場，提出任何合理的解釋和說明，「對他來說，藐視民意、藐視過去的自己，是一件完全不費力氣的事情」。

最後，王婉諭呼籲大家，「我們要讓黃國昌知道，並不是每一個台灣人，都會在政治利益面前遺忘初衷，我們會為了自己的理想和風骨，繼續堅持下去」。

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