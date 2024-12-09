獨／高雄21歲正妹回家了！到泰國遭勒贖7萬美金　男閨蜜仍失聯

▲被拐在泰國失聯！21歲正妹已經回到台灣。（圖／翻攝王女ig）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄21歲王姓女子在「長髮閨蜜」葉男邀約下，飛往泰國曼谷不久後失聯，王女父親收到勒索簡訊才得知女兒遭到控制，趕緊報案求助。據了解，王女跟葉男為國中同學，原先2人同行要去泰國工作，不料一下機就被人接走，目前葉男家屬也向恆春警方報案兒子失蹤，警方依人口販運案件持續追查中，不過現在根據掌握，王姓女子已經在5、6天前平安回到台灣。

據了解，這名王姓女子已經平安返台，不過對於去了哪裡？做了什麼？王姓女子均是三緘其口不願意多談，讓人更質疑前往去泰國的內情恐怕不單純。

長相亮眼的王姓女子與30歲男友同住在高雄前金區一棟大樓，11月14日傳出，6日下午3點多，住家監視器拍下王女先是被一名身材壯碩的長髮女子騎機車載返家，隨後上樓約6分鐘，沒有帶任何大型行李，僅背著斜背包，一身輕便就與一旁的閨蜜搭計程車出發小港機場。

▲被閨蜜拐去泰國失聯！21歲正妹沒帶行李就出境超詭異。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲被閨蜜拐去泰國失聯！21歲正妹沒帶行李就出境超詭異。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方追查發現，該名長髮閨蜜是王女的國中同學葉男，為屏東人，據了解，2人原本要一起去泰國工作，不料，抵達泰國後疑似直接被人接走。王女在過程中曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，後來也透露，人被帶到緬甸交克園區，但2人就此之後音訊全無。

王女父親7日收到一封不明簡訊告知，女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，必須支付7萬元美金才放人，王父趕緊報警求助。同一天，葉男家屬也收到同樣的勒索簡訊，由於聯繫不上兒子，目前也已向居住地恆春分局報案。當時警方也依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。