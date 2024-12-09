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21歲正妹被綁到緬甸當豬仔！張安樂出手營救　父揭女兒返台慘況

▲▼被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光　傳訊男友：人在緬甸交克園區。（圖／翻攝王女ig）

▲被拐在泰國失聯！21歲正妹已經回到台灣。（圖／翻攝王女ig）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄21歲王姓女子在「長髮閨蜜」葉男邀約下，飛往泰國曼谷不久後失聯，王女父親收到勒索簡訊才得知女兒遭到控制被帶往緬甸東部「泰昌園區」，趕緊報案求助。王父後續透過管道拜託白狼張安樂協助營救女兒，最後王女順利於2日平安返台，但王父透露，女兒在園區飽受驚嚇，透露「小翁立友」被打到半死，回台後精神仍時常恍惚，還在休養中。

王父今天受訪提到女兒被營救回台的始末，他說，他透過朋友的朋友，拜託白狼張安樂協助營救女兒回來，為此，他也特地去辦公室親自拜託，當時他們允諾「會盡力而為，看能不能救回來，有能力救就盡量救。」

▲▼被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光　傳訊男友：人在緬甸交克園區。（圖／翻攝王女ig）

▲21歲正妹被拐泰國失聯！曾傳訊男友：人在緬甸交克園區。（圖／翻攝王女ig）

王父說，實際的營救方式他也不清楚，只知道當時時間很緊迫，本來這一趟打算救出3-4人，但後來有些人都找不到，女兒算是很幸運才被救回來，也沒有付贖金，他直嘆「被綁去那邊，如果沒靠外力真的回不來。」

至於王女是否有透露在園區內的情況？王父說，女兒回來後說那邊很恐怖，每天都過得精神緊繃，因為怕被打，只得乖乖配合做詐騙，也說有「小翁立友」之稱的駐唱歌手陳康岳被軟禁園區打到半死。

王父說，女兒在園區飽受驚嚇，回來後經常恍神，因為擔心女兒是否有被下藥或是被打，還有帶去醫院檢查，目前則是持續休養中。

另外，王父說，當時是男閨蜜騙女兒可以免費去泰國旅遊，還說當天來回、機票都買好了，「小孩傻傻不知道，以為真的就是去旅遊，才會沒帶行李，傻傻被騙出國。」對於同行男閨蜜為何沒一起回來？他說，女兒稱被帶去園區後2人就被分開，沒機會講到話，也不清楚後續下落。

回顧這起案件，長相亮眼的21歲王姓女子與30歲男友同住在高雄前金區一棟大樓，11月14日傳出，6日下午3點多，住家監視器拍下王女先是被一名身材壯碩的長髮女子騎機車載返家，隨後上樓約6分鐘，沒有帶任何大型行李，僅背著斜背包，一身輕便就與一旁的閨蜜搭計程車出發小港機場。

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲被閨蜜拐去泰國失聯！21歲正妹沒帶行李就出境超詭異。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝光　沒帶行李搭車衝機場。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲被閨蜜拐去泰國失聯！21歲正妹沒帶行李就出境超詭異。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方追查發現，該名長髮閨蜜是王女的國中同學葉男，為屏東人，據了解，2人原本要一起去泰國工作，不料，抵達泰國後疑似直接被人接走。王女在過程中曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，後來也透露，人被帶到緬甸交克園區，但2人就此之後音訊全無。

王女父親7日收到一封不明簡訊告知，女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，必須支付7萬元美金才放人，王父趕緊報警求助。同一天，葉男家屬也收到同樣的勒索簡訊，由於聯繫不上兒子，目前也已向居住地恆春分局報案。當時警方也依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。

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