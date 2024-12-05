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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳高鐵施工現場突塌陷　路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

記者魏有德／綜合報導

粵港澳大灣區建設代表性工程「深江鐵路」位於深圳的施工現場昨（5）日深夜23時許突發施工意外，挖掘現場突整片塌陷，地表出現一個巨型大洞，正在作業的13名工作人員失聯。事故發生後，當地警消人員及政府部門緊急派員搜救，並將周邊居民疏散，截稿前尚未傳出找到失聯人員的消息。

▲深圳深江高鐵施工意外，13名工作人員失聯。（圖／翻攝微博）

▲深圳深江高鐵施工意外，13名工作人員失聯。（圖／翻攝微博，下同）

《第一財經》報導，深圳市寶安區委宣傳部官方公眾號「濱海寶安」發佈《情況通報》稱，12月4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。

公開資訊顯示，深江鐵路為廣東境內深圳至江門的高速鐵路，正線全長116.12公里，設計時速250公里，全線起自深圳西麗站，向西經東莞市、廣州市、中山市、江門市，接入鐵路江門站，共設7座車站，為連接粵港澳大灣區的重要交通路線之一。

▲深圳深江高鐵施工意外，13名工作人員失聯。（圖／翻攝微博）

據了解，深江高鐵建成後，可使珠江兩岸聯繫更為暢通，使深圳的前海自貿區與廣州南沙自貿區完成半小時高鐵互聯互通、深圳與江門實現1小時內通達。

此外，深圳機場東站為深江鐵路的關鍵節點及廣深第二高鐵的始發站，肩負著深圳都市圈與珠江口地區空鐵大聯運的串聯重責，在粵港澳大灣區交通網佔有舉足輕重的地位。

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