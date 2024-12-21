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冬至降臨「4星座」財運飛升！　這群人一周正財大旺

冬至降臨「4星座」財運彈升！　1群人這週正財大旺

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

今天（12月21日）迎來冬至！清水孟國際塔羅小孟老師也點名「4星座」冬至一到，財運立刻彈升，其中天秤座迎來正財大旺的1週，而天蠍座物慾則特別強烈，建議多的資金不妨拿去學習如何投資理財。

處女座

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處女座朋友冬至的正財運越來越好，也愈來愈順，你們慢慢會有多餘的資金可以運用，倘若想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些美國基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分，而你們只要每個月固定投入部份資金即可，不用給自己太大的壓力要去追市場的報酬。

天秤座

天秤座的朋友們，冬至對你們來說是正財大旺的1週，你可以開始把一些多餘的資金拿來投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你們保持這樣的好習慣繼續經營。

雙子座

冬至對你們來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自己會損失太多，可以用小額方式，試試看你們想要的方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合的投資理財方式。

天蠍座

冬至對你們來說有助於投資理財相關，若是你們可以聽一些專業理財專家的理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，如此就會有更精明的思維去投資，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。

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