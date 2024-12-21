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冬至到！OL吃湯圓卡呼吸道...休克送醫　加護病房撿回一命

▲湯圓。（圖／記者許權毅攝）

▲冬至吃湯圓要小心，台中醫院就曾經接獲一位女性吃湯圓塞住呼吸道，結果休克送醫，最後進加護病房才撿回一命。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

今天是冬至，許多民眾都會應景吃湯圓過節，醫師特別提醒，湯圓的主要成分是糯米，不易消化，食用時應細嚼慢嚥。台中醫院急診室主任陳莉瑋就曾碰過一個40多歲女性上班族，因為天冷又趕時間，急著將熱湯圓吃下肚，結果不小心噎到，卡住呼吸道，自行咳嗽無效後休克倒下被送急診，緊急使用異物夾去除卡在呼吸道的湯圓，緊急插管維持呼吸後轉送加護病房搶回一命。

除了吞嚥上要小心之外，台中醫院營養室主任盧靜詩也提醒熱量問題，不少人喜愛的芝麻口味湯圓熱量最高，4顆芝麻熱量高達310大卡，相當於吞下4湯匙油，更等同吃下46顆小湯圓，民眾過冬至吃美食，得特別留意。

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▲湯圓。（圖／記者許權毅攝）

▲湯圓熱量不小，營養師也提醒吃時得注意。（圖／記者許權毅攝）

台中醫院營養室主任盧靜詩指出，冬至過節總免不了想來碗暖呼呼的湯圓，一般常聽到營養師提醒光吃4顆甜湯圓、5顆鹹湯圓、或40顆小湯圓，就等於1碗飯的熱量280大卡，尤其再加上甜湯或高湯、餡料的熱量，對於怕胖、三高族群、腎臟病者難免又愛又怕。

盧靜詩也教大家「健康吃湯圓」方法，就是選擇鹹湯圓搭配蔬菜類，或選擇無包餡湯圓取代正餐全穀雜量類加蔬菜、瘦肉等煮食；另甜湯圓中的芝麻及花生湯圓含較高的糖及飽和脂肪，對於血糖及血脂高者較不建議選擇，另因磷含量也較高，腎臟病者須特別留意，洗腎者如有食用，記得與磷結合劑一起吃。

▲湯圓。（圖／記者許權毅攝）

▲營養師特別製作湯圓熱量表。（圖／記者許權毅攝）

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