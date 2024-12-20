西螺鎮機車考照練習場啟用　提供安全便利練習環境

▲西螺鎮公所在石敢當旁停車場規劃設置的機車考照練習場，今日正式啟用。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林西螺鎮公所在石敢當旁停車場規劃設置的機車考照練習場，今（20）日正式啟用。該場地依照監理站考照標準施作，提供民眾一個安全便利的練習環境，並於今日舉行啟用典禮，吸引地方鄉親大讚。

西螺鎮長廖秋萍指出，此項設施的設置源自西螺鎮民代表會提案以及鎮民的建議，公所經過多方研議，選定石敢當旁停車場作為設置地點。該地屬於第四河川分署管轄範圍，經與分署協議後完成申請使用，練習場依照監理站標準繪製，讓有需求的民眾能提前熟悉考試流程和環境。

廖秋萍表示，考取機車駕照的準備過程往往需要反覆練習，過去不少民眾為了找到合適場地，不得不跨區練習。現在，西螺鎮民可就近使用標準化的練習場，不僅免除舟車勞頓，也降低在市區道路練習的風險，對考生及其他用路人的安全更有保障。

啟用儀式上，廖鎮長感謝代表會及各界支持，強調這項設施的落成不僅便利民眾，也體現鎮公所積極回應鎮民需求的用心規劃。她期望藉由此練習場的啟用，能有效提高考生通過率，讓他們更自信上路，並進一步提升道路交通的安全性。

西螺鎮機車考照練習場的啟用為地方交通建設注入一股新動力，也為有志考取機車駕照的民眾帶來福音。廖鎮長與代表會呼籲鎮內居民多多利用此設施，透過良好的練習條件，為上路駕駛做好萬全準備。

▲西螺鎮公所在石敢當旁停車場規劃設置的機車考照練習場，今日正式啟用。（圖／記者王悉宇翻攝）