台南耶誕搖滾演唱會湧入全台粉絲　EVNNE「夜空中新升起的星星」在白天閃耀

▲台南耶誕搖滾演唱會湧入全台粉絲，EVNNE吸引全台各地紛絲到現場排隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年「台南好Young」耶誕、跨年卡司，集結韓、日、馬、台等共約40組高人氣藝人、團體表演，精彩度、吸睛度及CP值堪稱全台數一數二，21日耶誕搖滾演唱會早上，即吸引全台各地紛絲到現場排隊，熱情粉絲大多表示來欣賞韓國新人氣天團EVNNE及風靡亞洲的人氣男團五堅情。

韓國新人氣天團EVNNE將耶誕前的演唱會表演獨家獻給台南21日耶誕搖滾演唱會，「EVNNE」由英語與法語「Evening's Newest Etoiles」結合而成，意為「夜空中新升起的星星」，代表在最高點發光發熱，吸引所有人的目光的決心。

來自新北高三的沈同學，一早就搭乘6時半的高鐵趕來台南，深怕錯過近距離欣賞韓國新人氣天團EVNNE的機會，果然早起的鳥兒有蟲吃，她如願排在舞台前半部。來自高雄高二的吳同學，從選秀時期就關注到EVNNE，她早早帶地墊來排隊守候，也不忘現場利用時間念英文，既追偶像又用功念書，把生活過得多采多姿。來自台南的黃同學及謝同學，表示他們是大學同學，也是從選秀時期就關注到EVNNE，她們現場不忘表示謝謝黃偉哲市長邀請這麼棒的卡司，讓她們不用辛苦去外縣市欣賞偶像表演，今天適逢冬至，別人是吃湯圓圓滿，他們想要的圓滿是許願起明年想要的韓團偶像清單。

而風靡亞洲的人氣男團五堅情，已經連續5年受邀來台南耶誕跨年演唱會表演，他們誠意滿滿，21日晚將展開滿滿1小時的演唱，宛如開一小型演唱會，賴彥駒、黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩輪番上陣帶來精湛演出，以謝粉絲們對他們的熱情支持。

市政府提醒，2025台南耶誕跨年首場大型演唱會21號下午6點將在永華市政中心西側廣場開鑼，演出藝人有：五堅情(亞洲人氣男團）、EVNNE（韓國新人氣天團）、麋先生MIXER（金曲樂團）、美秀集團（2度入圍金曲獎最佳樂團）、大支（金音獎最佳專輯獎）、艾薇、陳華、張庭瑚（金鐘主持人）、Bettii杯緹等9組高知名度藝人、團體輪番演出，精彩可期，但依氣象預報，21日下午起大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，請民眾做好保暖工作。