　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

聖誕新年送禮旺季　台中工策會攜手伴手禮業者拚內外銷

▲工策會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲拚年底送禮旺季，台中工策會攜手伴手禮業者衝內外銷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市工商發展投資策進會今(20)日攜手台中市好禮協會舉辦「台中伴手禮國際商談媒合會」，近40家伴手禮業者與新加坡、馬來西亞、香港、澳洲、北美等地貿易商進行一對一媒合，現場亦展示食品及非食品文創商品，吸引貿易商眼球，促進選品合作交流，期以拿下各國買主的訂單，將台中的城市特色行銷到國際。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，工策會每年於歲末年終辦理伴手禮國際商談媒合會，貿易商可透過併櫃海運或少量空運，把握海外華人採購送禮的旺季，讓台中伴手禮進到當地市場試水溫；或是透過當地電商直播帶貨，消費者預購後，伴手禮業者再從台灣出貨，大大降低產品保存期限、新鮮度及存貨壓力等問題；工策會幫助業者媒合線上電商及線下實體通路，多管齊下幫助業者在拓銷海外市場時找到最適合品牌的商業模式，以大品牌帶小品牌的團體戰策略，也大大降低業者成本。

▲工策會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲工策會協助品牌業者多管齊下刺激銷量，找出適合的合作模式。（圖／記者游瓊華翻攝）

黃于珊說明，今年聖誕元旦檔期推出兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」璀璨台中山城款(粉色)、臺中時尚城中城款(藍色)，分別嚴選8樣來自台中山線及市區美味實用的伴手禮，集結台中最強品牌包括「鴻鼎菓子」首獎檸檬酥、「sNug給足呵護」中信兄弟聯名襪、「屋馬餐飲集團」貴賓券等，愛心公益價888元。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，媒合會安排8家貿易商與30家台中伴手禮業者進行一對一媒合，包括正昇豆腐乳、黑沃咖啡、鴻鼎菓子、阿聰師、味榮食品等皆是台中知名品牌；今日總計38家業者熱情參與，現場特別安排展示交流區，除了一對一媒合的業者外，也幫助其他品牌的優質商品增加被貿易商看見的機會，透過試吃體驗交流，也大大促進貿易商選品採購的意願，期以幫助一半以上的業者成功媒合、進軍國際。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
財劃法深夜三讀通過　中央明年多分配地方3753億
台鐵落軌男疑爬牆跑走！鐵路警曝刑責
大量臉書IG帳號被封　5申訴管道曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美麗新廣場剛停業　影城也跟進「12／30起暫停營業」　關鍵原因曝

張善政出席萬斤柳丁捐贈　李曉鐘：第一次有市長來受贈

倉儲類工程施工具特性　桃園強化倉儲防火工安啟動聯合稽查

桃園市國際蘭馨交流協會　捐贈急難救助金助弱勢

開南大學國際生歡慶聖誕節　學唱《聖誕鈴聲》中文歌…　

詐騙猖獗！　桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」

聖誕新年送禮旺季　台中工策會攜手伴手禮業者拚內外銷

桃園頒發113年度20名績優就服員　謝謝擔任最佳職涯陪跑員

南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場　邀民眾闖關學豬知識、嚐烤大豬

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

青鳥聚集立法院外 警察隊伍穿人群成「貪食蛇」

美麗新廣場剛停業　影城也跟進「12／30起暫停營業」　關鍵原因曝

張善政出席萬斤柳丁捐贈　李曉鐘：第一次有市長來受贈

倉儲類工程施工具特性　桃園強化倉儲防火工安啟動聯合稽查

桃園市國際蘭馨交流協會　捐贈急難救助金助弱勢

開南大學國際生歡慶聖誕節　學唱《聖誕鈴聲》中文歌…　

詐騙猖獗！　桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」

聖誕新年送禮旺季　台中工策會攜手伴手禮業者拚內外銷

桃園頒發113年度20名績優就服員　謝謝擔任最佳職涯陪跑員

南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場　邀民眾闖關學豬知識、嚐烤大豬

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰遺憾：將依憲法所賦權力捍衛憲政秩序

1400萬粉絲網紅「負債670萬」！原因全招了：無法接受業配的羞恥

美麗新廣場剛停業　影城也跟進「12／30起暫停營業」　關鍵原因曝

強渡3爭議法案　他曬國民黨「選前政見」諷：回頭看都是狗屎

張善政出席萬斤柳丁捐贈　李曉鐘：第一次有市長來受贈

倉儲類工程施工具特性　桃園強化倉儲防火工安啟動聯合稽查

桃園市國際蘭馨交流協會　捐贈急難救助金助弱勢

財劃法三讀通過！　財部深表遺憾：增釋3753億衝擊全民福祉

盤點台灣全能藝人TOP 10！　「幕前做到幕後」冠軍橫掃6座金鐘

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

開南國際生慶聖誕　學唱《聖誕鈴聲》中文歌　

詐騙猖獗　桃園教銀髮族「數位詐騙防身術」

聖誕新年送禮旺季　台中工策會攜手伴手禮業者拚內外銷

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

桃園頒發113年度　20名績優就服員　

南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

台南學校教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

2025「美國賽車節 IN TAINAN在台南登場

hololive production快閃店高雄登場

企業捐衣助弱勢永康中心與民眾共渡溫暖冬至

全球智能電網先驅劉鎮欽院士崑山科大任榮譽講座教授

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

更多熱門

相關新聞

耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆最大規模罷工

耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆最大規模罷工

美國亞馬遜員工近日發起一場號稱「史上針對亞馬遜最大規模」的罷工行動，範圍涵蓋全國7座倉庫，試圖在耶誕購物旺季最繁忙時期，施壓亞馬遜接受工會談判，並改善員工待遇。這場罷工贏得了國際聲援，德國的相關工會也同步展開罷工，計劃持續至2024年底。

台南好Young耶誕跨年活動3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

台南好Young耶誕跨年活動3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

網友激推！8大必買最「台」伴手禮

網友激推！8大必買最「台」伴手禮

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

關鍵字：

工策會耶誕伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

柯文哲辭職聲明全曝光！

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

邱議瑩穿「簡體字外套」嗆藍委　本人親自解答

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面