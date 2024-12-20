聖誕新年送禮旺季　台中工策會攜手伴手禮業者拚內外銷

▲拚年底送禮旺季，台中工策會攜手伴手禮業者衝內外銷。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市工商發展投資策進會今(20)日攜手台中市好禮協會舉辦「台中伴手禮國際商談媒合會」，近40家伴手禮業者與新加坡、馬來西亞、香港、澳洲、北美等地貿易商進行一對一媒合，現場亦展示食品及非食品文創商品，吸引貿易商眼球，促進選品合作交流，期以拿下各國買主的訂單，將台中的城市特色行銷到國際。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，工策會每年於歲末年終辦理伴手禮國際商談媒合會，貿易商可透過併櫃海運或少量空運，把握海外華人採購送禮的旺季，讓台中伴手禮進到當地市場試水溫；或是透過當地電商直播帶貨，消費者預購後，伴手禮業者再從台灣出貨，大大降低產品保存期限、新鮮度及存貨壓力等問題；工策會幫助業者媒合線上電商及線下實體通路，多管齊下幫助業者在拓銷海外市場時找到最適合品牌的商業模式，以大品牌帶小品牌的團體戰策略，也大大降低業者成本。

▲工策會協助品牌業者多管齊下刺激銷量，找出適合的合作模式。（圖／記者游瓊華翻攝）



黃于珊說明，今年聖誕元旦檔期推出兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」璀璨台中山城款(粉色)、臺中時尚城中城款(藍色)，分別嚴選8樣來自台中山線及市區美味實用的伴手禮，集結台中最強品牌包括「鴻鼎菓子」首獎檸檬酥、「sNug給足呵護」中信兄弟聯名襪、「屋馬餐飲集團」貴賓券等，愛心公益價888元。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，媒合會安排8家貿易商與30家台中伴手禮業者進行一對一媒合，包括正昇豆腐乳、黑沃咖啡、鴻鼎菓子、阿聰師、味榮食品等皆是台中知名品牌；今日總計38家業者熱情參與，現場特別安排展示交流區，除了一對一媒合的業者外，也幫助其他品牌的優質商品增加被貿易商看見的機會，透過試吃體驗交流，也大大促進貿易商選品採購的意願，期以幫助一半以上的業者成功媒合、進軍國際。