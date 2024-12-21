陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

▲▼ 兩會、法案、審議、北京、人大 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《新華社》報導指出，民營經濟促進法草案今（21）日提請十四屆全國人大常委會初次審議。該法將填補大陸民營經濟領域專門立法的空白。主要保障大陸民營企業公平競爭、改善投融資環境，尤其落實法律規範，這也是大陸第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律。

《新華社》報導指出，民營經濟促進法草案今21日提請全國人大常委會會議審議。民營經濟促進法草案共9章78條，主要包括總體要求、公平競爭、投融資環境、科技創新、規範引導、服務保障、權益保護、法律責任等八個方面。

報導指出，該法案將促進民營經濟發展的重要舉措上升為法律規範，落實民營經濟平等對待、平等保護，既鼓勵支持民營經濟發展壯大，又注重加強規範引導，促進民營經濟健康發展和民營經濟健康發展。

報導稱，草案堅持問題導向，立足實際情況，既對解決問題涉及的關鍵性制度和要求作出剛性規定、明確法律原則，又兼顧解決實際問題的複雜性，為實踐探索留有空間。

全力擁護經濟保衛戰，中共中央「高度重視」促進民營經濟發展。今年7月中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，明確要求「制定民營經濟促進法」。

中央經濟工作會議於12月11日至12日舉行，部署2025年重點任務也明確強調，「出台民營經濟促進法」。制定民營經濟促進法已經列入全國人大常委會2024年度立法工作計劃，由大陸國家發展改革委、司法部牽頭起草，國務院提請審議。

歷經8個月起草，今年10月10日大陸在司法部、國家發改委公佈《中華人民共和國民營經濟促進法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，這是大陸第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律。

民營經濟促進法共9章77條。針對民營企業在市場活動中可能面臨的歧視性待遇，徵求意見稿設立「公平競爭」專章，規定「國家實行全國統一的市場准入負面清單制度，市場准入負面清單以外的領域，包括民營經濟組織在內的各類經濟組織可以依法平等進入」，並強調「各級人民政府及其有關部門落實公平競爭審查制度，出台政策措施應當經過公平競爭審查」。

徵求意見稿的重點是堅持「平等對待」的原則，即對不同市場主體，無論是國營企業還是民營企業，在法律上都要同等對待，不能厚此薄彼；「公平競爭」原則，要讓民營企業公平獲得市場資源、參與市場競爭的機會，營造公平競爭環境，才能增加大陸民營企業家的信心。

第十四屆全國人大常委會第十三次會議已於今日12月21日至25日在北京舉行，歷經兩個多月集徵廣大社會意見，民營經濟促進法草案今日同步提請全國人大常委會審議。