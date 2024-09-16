「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

▲行人優先區起（終）點標誌為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

配合「行人交通安全設施條例」10月1日上路，交通部今預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路，行車時速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。

為標示行人優先區範圍，交通部參考維也納道路標誌與號誌公約的交通寧靜區標誌、韓國行人優先區標誌，「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌相關規定及圖例，標示行人優先區起點及終點，提醒車輛駕駛人行駛於行人優先區內，應依道路交通安全規則相關規定辦理。

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交通部指出，行人優先區起點標誌應配合設置最高速限標誌或速度限制標誌，提醒車輛駕駛人應依速限行駛。預告的行人優先區起（終）點標誌，為藍底白字及白色圖案。

交通部表示，該修正草案預告期3天，將銜內政部「行人交通安全設施條例施行細則」一併於10月實施。

行人交通安全設施條例於4月經立法院三讀通過，內政部日前預告「行人交通安全設施條例施行細則草案」，行人優先區內車速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，一般超速最重處2400元罰鍰、嚴重超速最重處36000元，預計10月1日施行。

此外，目前規定車輛行駛至網狀線時，禁止臨停，交通部在「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，規定網狀線禁止暫停，並應保持淨空，車輛行至有網狀線之處，遇有前行或轉彎車道交通擁擠，應於網狀線範圍外暫停，不得行駛入網狀線範圍內。