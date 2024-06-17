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俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝光

▲▼普丁與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與澤倫斯基目前在停火條件上互不相讓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭延續至今已是第三個年頭，但雙方都沒有明確的戰勝之道，且各自立場堅定，導致難以立即推出停火的最終和平方案。然而，美國《紐約時報》取得多份戰爭剛開打幾周內的和平談判協議草案，揭示了俄烏雙方仍須克服的分歧點。

報導稱，這些文件是在2022年2月至4月的談判會議上所出現的，也是烏克蘭和俄羅斯官員迄今唯一直接進行和平談判的時期。文件顯示，最初俄羅斯希望烏克蘭承認克里米亞半島屬於俄羅斯的一部分，也希望烏克蘭宣布成為「永久中立國」，不會加入北約。

經過數次談判後，4月15日版本的草案前幾頁條約，已經幾乎看不到用紅色字體標示的雙方爭議條文。報導稱，此版本大部分內容將「不適用於」克里米亞與烏克蘭「另一塊待定的地區」，這意味著基輔將接受俄羅斯佔領他們的部分領土，但不承認俄羅斯擁有其主權。

另外，烏克蘭也同意宣布國家永久中立，但俄羅斯放棄了要求烏克蘭不得加入北約的規定。俄國要求烏克蘭取消對俄語的限制、承認烏東2個地區獨立，以及撤出軍隊。關於撤軍方面，俄方還要求烏克蘭必須將武裝部隊、編隊、軍備撤回到永久部署基地或與俄國商定的地點。

有關烏克蘭導彈射程的限制，俄羅斯希望能限縮至25英里以下，烏克蘭則希望保持在174英里，以維持打擊克里米亞的能力。

不過，最大的問題出現在第5條，原先條約指出，如果烏克蘭再次受到武裝攻擊，則簽署條約的「擔保國」（guarantor states），英國、中國、俄羅斯、美國和法國將協防烏克蘭。

然而，俄羅斯在談判最後階段加入了所有擔保國需一致同意才能出兵或批准應對措施的條款，這使得協議幾乎不可能實現，因為俄羅斯可以再次入侵烏克蘭，再以擔保國的名義否決任何外國軍事干預。報導稱，這一項看似荒謬的條件，很快就被基輔視為協議破局的原因。

兩年過去，俄烏雙方仍無意重返談判桌。澤倫斯基在瑞士的和平會議上強調戰鬥將繼續，除非俄羅斯軍隊撤出所有烏克蘭領土。普丁則要求烏克蘭放棄烏東4個地區的主權以及加入北約的宿願。專家分析，未來俄烏戰爭可能會以不穩定的停戰結束，雙方將在分界線上形成新的鐵幕。

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