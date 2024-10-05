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商港重地「操作無人機4大限制」　違者最重擬罰150萬元

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲交通部預告「商港特定區域無人機管理辦法」草案，要求提出文件申請與明定罰則。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡亞樺／台北報導

無人機使用相當普及，交通部近日預告「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」草案，訂定在港區特定範圍從事無人機，須7天前申請並取得許可，限制日落後至日出前飛行、應離船舶30公尺以上等規範，違者將依「商港法」處30萬至150萬元罰鍰，情節重大得沒入無人機。

鑑於商港涉及公務或商業機密，台灣港務公司已制定港區範圍遙控無人機使用管理須知，不開放民眾或業者在商港區域使用無人機，若有特殊業務需求，須專案提出申請，經審查同意才能操作，但未有相關罰則。

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交通部預告「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」草案，擬訂8項條文，包括無人機申請規定及應附文件、操作人應遵守事項及限制，以及商港經營事業機構或指定機關，於飛航期間得執行檢查及廢止許可等。

該草案指出，港區特定範圍與現行禁、限航區有重疊空間，且為重要國家關鍵基礎設施，攸關國家安全及社會正常運作，從事無人機飛航應於7日前提出申請並經許可後，才能從事遙控無人機飛航，並投保責任險。

該草案也訂定，要求操作人酒測不得超過每公升0.1毫克，以及操作時應對飛航及其周遭狀況保持警覺，並確保察覺及避讓船艦或障礙物，防止碰撞，違者可依「商港法」第65條之一裁罰30萬至150萬元。

該草案擬訂4大限制，包括禁止於日落後至日出前之時間操作遙控無人機、禁止操作遙控無人機有競速行為、不得以遙控無人機投擲或噴灑任何物件，以及應遠離建築物、船舶、石化儲槽及電力設施30公尺以上，違者同樣可依「商港法」第65條之一裁罰30萬至150萬元。

交通部表示，該項管理辦法草案預告為期2個月時間，蒐集聽取各界意見，並作為法案參考修正，將擇期發布實施。

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