中國人大常委會會議可能延後　增發國債要再等

▲中國擬增發國債。（圖／路透社）



文／中央社台北20日電

中國近期接連出招救經濟，包括擬增發國債為地方政府化債，外界本來預期10月下旬舉行的全國人大常委會會議，會有較具體發債規模的消息。香港星島日報刊文，指有跡象顯示10月下旬人大常委會未必有會議，增發國債可能要等到11月才宣布。

中國財政部長藍佛安12日在國新辦記者會表示，將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，又擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，並指這項政策是近年來推出支持化債力度的最大措施。

他又指，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

由於任何具體金額的預算或發債規模都需要經過中國全國人大常委會批准，藍佛安並沒有在記者會上透露發債規模。

外界本來預期10月下旬的人大常委會會議是觀察有關財政增量政策的窗口期，但星島日報19日刊文表示，種種跡象顯示，10月下旬未必有會議。

文章指出，人大常委會會議一般隔兩個月召開一次，通常在月底舉行。今年的前3次會議分別在2月底，4月底、6月底舉行，但上次的人大常委會會議在9月10日至13日舉行，並非8月下旬。

文章又指，召開人大常委會會議，必須先舉行人大委員長會議決定時間，一般要提前一週以上。如果這週還沒有召開委員長會議，人大常委會會議就會在11月上旬舉行，這樣增發國債可能要等到11月才宣布。