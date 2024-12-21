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大陸 大陸焦點 特派現場

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

▲美國大豆。（圖／路透）

文／中央社台北21日電

美國候任總統川普此前表明，上任後會對中國商品加徵10%關稅。路透社報導，中國國企中國儲備糧管理集團上週及本週分別採購了約75萬噸及約50萬噸美國大豆。市場分析師認為，這可能是為了補充中國的大豆戰略儲備。

路透社20日引述兩名知情的貿易商表示，中國儲備糧管理集團有限公司本週購入50萬公噸美國大豆，將於明年3月及4月交付。該集團上週也訂購了75萬公噸美國大豆，將於明年1月至3月交付。

中國是全球最大的大豆購買國，也是美國及巴西的重要市場。中國此輪並非購入較便宜的巴西大豆，而是向美國購買。有貿易商表示，中儲糧偏好購入美國大豆，因美國大豆較巴西大豆不易變壞，在儲存上較好。

有貿易商表示，作為中國國營糧食貿易商和戰略儲備管理的中儲糧，上述採購數量並不多，該公司通常一次購買數百萬公噸。

▲中國是世界最大的大豆進口國。（圖／路透社）

有貿易商表示，中儲糧進行這些採購可能是為了向即將上任的美國政府鷹派人士遞出橄欖枝。但有市場分析師認為，此舉更可能是為了補充中國的大豆戰略儲備，因為這些採購數量不足以令中國在政治上得分。

芝加哥的AgResource公司總裁巴斯（Dan Basse）表示，如果中國是為了在政治上示好，採購數量應該是幾百萬公噸，而不是幾十公噸。

巴斯表示，最近中國對美國採購大豆的數量，遠低於被視為作出政治示好的數量，如2023年11月亞太經合組織峰會前一週，中國向美國採購約300萬公噸大豆，當時中國、台灣和美國之間的關係備受關注。

據一位貿易員透露，中儲糧購入美國大豆的每蒲式耳離岸價格（FOB）較芝加哥期貨交易所3月期貨價高出約0.9美元、較5月期貨高出約0.8美元，比同期巴西大豆的離岸價格高出0.8美元至1美元左右。

巴斯表示，美國大豆的溢價也顯示中國正在尋求補充其儲備，但這種購買熱潮可能是短暫。

報導表示，中儲糧的儲備屬機密，並會將儲備拍賣給國內業者，之後再補充新貨源。有中國資深大豆產業高階主管表示，私營企業會對價格較敏感，但中儲糧較重視大豆質素。

中儲糧沒有回應路透社的置評請求。

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