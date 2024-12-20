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Meta無預警「屠殺式停權用戶」！大量臉書IG帳號被封　5申訴管道曝

▲臉書、IG以及Threads等Meta旗下平台，近日無預警大量封鎖用戶帳號。（圖／記者閔文昱翻攝）

▲臉書、IG以及Threads等Meta旗下平台，近日無預警大量封鎖用戶帳號。（圖／記者閔文昱攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

Meta旗下多個社群平台在19日凌晨爆出災情，包括臉書、IG以及Threads都有大量網友表示自己的帳號遭無預警停權，其中不少網友更是因為帳號互相綁定，因此3個平台都遭停用，用戶資訊一夜消失。目前官方仍未針對此次事件做出回覆。

據了解，早在今年11月30日就爆發第一波災情，不少網友都反映原本正常使用的帳號突然遭到登出，當要再登入時，頁面已顯示「因未遵守《社群守則》，帳號已停用」，連帶也影響到互相綁定的平台。此後，12月10日再爆發第二波災情，到了12月19日凌晨時，再出現第三波停權潮，此次受影響人數最為眾多。

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▲阻刻薄還我帳號來。（圖／記者閔文昱翻攝）

根據Dcard上的相關討論，目前已有近千名網友發文、留言表示自己的帳號突然遭到停權，其中光是在12月19日凌晨被停權的網友就多達上百名，相關LINE群更是在短短2天內湧入近300人，就連國外論壇也有大量網友討論，紛紛哀號「明明正常使用就被封，搞什麼鬼」、「原來我不是孤單的」、「3個平台都被鎖，有夠傻眼」。

▲大量網友反映帳號遭無故停權。（圖／翻攝自Dcard）

▲大量網友反映帳號遭無故停權。（圖／翻攝自Dcard）

值得注意的是，其中有少部分人表示在登入頁面時，還能看得到申訴管道，但申訴後無果甚至直接變「停用」，另外多數網友都表示帳號是直接遭停用，且毫無申訴管道，帳號將在申訴期限到期後刪除（臉書180天、IG 30天），用戶必須另外寫信箱或是寄實體信件到美國總部申訴。

▲遭停用帳戶無法進行申訴。（圖／記者閔文昱翻攝）

▲遭停用帳戶無法進行申訴。（圖／記者閔文昱攝）

截至今（20日）晚間受害人數仍在增加，此波停權潮似乎未有停歇跡象，人數難以估量。而Meta官方目前尚未做出相關回應。為此，《ETtoday新聞雲》也整理以下5種目前較多網友使用的申訴辦法，不過由於參考時間較短，且目前為美國聖誕節連假，實際成效還有待觀察。

一、官方辦法：透過登入頁面點選申訴連結，若無此選項請見下方4種方式。

二、填寫臉書著作權申訴表單：點選「我瞭解而且希望繼續使用」後，填寫聯絡資料，並在下方說明欄描述帳號資訊以及事發經過。

三、IG 著作權申訴表單：與第2點雷同，點進網址後勾選「我瞭解而且希望繼續使用」後，再填寫下方資料送出。

四、IG 隱私權相關請求申訴：此辦法需要先擁有一支能正常登入IG的帳號，隨後依照以下步驟：

1.點選「Instagram」。
2.登入可正常使用的帳號。
3.點選「我有其他關於《隱私政策》的問題」。
4.點選「建立案例」。
5.輸入資料再驗證電子郵件，就會收到官方的郵件，依此信件以英文詳述帳號資訊、事件經過回信。

五、寄實體信件到美國總部：詳細辦法過去YouTuber「小董拍影片」曾做過完整介紹，請見影片9分17秒處。

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