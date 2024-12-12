快訊／臉書全球大當機！無法發文、看動態　IG和Threads也爆災情

▲全球各地網友在監測網站反映災情，可見凌晨回報次數飆升。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

臉書（Facebook）12日凌晨1點多在全球傳出大量災情，出現無法發文、動態載入失敗等情形，Messenger功能也癱瘓，讓許多網友叫苦連天。另外，Instagram、Threads也出現無法載入及閱覽等災情，引發關注。

監測網站Downdetector可見，自台灣時間12日凌晨起，臉書在全球各地的錯誤回報次數飆升。不過，截至凌晨2點20分，Mate官方尚未作出回應。

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目前大量用戶無法使用臉書，頁面僅出現一行「我們正在努力盡快解決這個問題」，Messenger也無法傳訊；Instagram、Threads則是停在載入畫面。至於WhatsApp，也有傳出傳訊延遲等狀況，但部分用戶仍能正常使用。

上一次全球大當機，是在今年3月，當時Facebook、Instagram 和 Threads 全數癱瘓。再前一次重大故障，則要追溯到2022年10 月。

▼臉書頁面無法載入，僅顯示搶修中。（圖／翻攝自Downdetector）

▼Threads無法順利載入動態，動態一片空白。（圖／翻攝自Threads）