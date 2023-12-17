阿里山國中小創校15週年校慶　PU跑道落成啟用

▲阿里山國中小創校15週年(樂野國小創校89週年)校慶暨PU跑道落成啟用 。（圖／校長邱獻萱提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉阿里山國中小16日舉辦阿里山國中小創校15週年(樂野國小創校89週年)校慶暨PU跑道啟用典禮，特富野社頭目汪義福、陳家長老陳明川、樂野梁家青年梁一哲、樂野村村長石仁民、樂野社區發展協會理事長梁錦德、樂野部落主席湯智杰、阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山、巫師安金立一起為跑道啟用進行祈福儀式。

隨後由教育處長李美華、立委伍麗華、阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山、阿里山鄉民代表會主席林清良及副主席汪之龍，一同擔任隆重的剪綵儀式，共同見證新跑道的啟用。

校方表示，阿里山國中小從樂野國小時期，紅土跑道使用至今已逾50年，既有紅土跑道土質流失、水溝淤積紅土、內外圈水溝蓋排水功能不佳、跑道周邊喬木竄根、噴灌設備損壞、風吹造成塵土飛揚等問題，造成師生及部落民眾使用上的不便及危險。

教育處表示，為完善學校運動設施與空間積極爭取中央經費，期間感謝伍麗華立法委員辦公室、議員、地方賢達的協力，獲得教育部體育署核定813萬餘元的補助，並由展竣工程顧問有限公司設計、三泰營造有限公司施工，歷時半年完工，跑道主體鋪設13mm全密式PU面層，採用無毒環保材質，讓熱愛運動的師生與部落民眾能夠在安全的環境下無憂無慮的運動並充分感受其舒適感。

校長邱獻萱表示，阿里山國中小為原住民實驗教育學校，學校願景為｢鄒．新芽｣，意謂新一代鄒族孩子展現出來的生命力與活力，將為鄒族的未來肩負傳承文化之重任。在以鄒族原色為主軸的跑道裡，我們用顏色展現屬於自己的生命力。

典禮從運動員創意進場開始，每一隊都用屬於自己特色的方式展現其活力及創意，同時以此方式向陪伴多年的紅土跑道表達感謝、向全新的PU跑道表示。接著由國小部合唱團帶領大家一同齊聲高唱2022全民運屬於嘉義縣驕傲的國歌，歌曲由國歌及鄒族歌謠進行混編，帶給大家煥然一新的感受。