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社會 社會焦點 保障人權

5億案夏男明再開庭！防「私刑重拳」再上演　12警力戒備

記者許權毅／台中報導

5億高中生案夏男涉犯偽造文書案打到二審，本月5日開庭後，夏男遭一名鄭姓美髮師毆打下巴一拳，鄭男當場被警方逮捕，夏男原先已經到派出所準備提告，後續又暫緩。有鑑於此前例，警方規劃，明日將有4名台中高分院法警、8名轄區第三分局制服員警在場戒備，就怕「私刑」情況又上演。

▲夏男上次開庭遭一名鄭男在庭外毆打。（圖／民眾提供）

5日11時許，夏男開庭後在媒體包圍下離開，一名42歲鄭姓美髮師等候在台中高分院門口，見夏男準備搭上計程車時，一個箭步上前，朝夏男下巴處猛揮一拳，場面立刻變得混亂，由員警將雙方分開，並且控制鄭男，夏男則高喊「記住他身分證」。

鄭男被警方控制後，聲稱是「看不下去！」，認為夏男所為太過分才會動手。夏男則前往第五警分局四平所，原預計要提告傷害罪或是公然侮辱罪，但向警方了解程序過後，決定暫緩，截至今（18）日上午仍未向警方報案提告。警方說，傷害罪為告訴乃論，被害人可在6個月內提出告訴，該案已將鄭男依社維法函送裁罰。

▲▼5億高中生夏男今日開庭後遭一名鄭男（下）攻擊，氣得要警方抓人記住對方資料。（圖／記者許權毅攝）

夏男前次開庭時認為，許多證據都是客觀沒錯，但是描述卻是主觀的，其中一些截圖，可見賴小弟與自己相處時是喜悅神情，認為這些畫面可放到網路受公評。

夏男也認為，為何2人結婚，自己就能夠謀奪財產？難道賴小弟沒有行為能力嗎？很多事情因賴小弟死亡，說法就變得不一樣。最後還在庭上驚吐「賴爸死亡時嘴角也有血」，暗指死因、案情並不單純，但承審法官認為與該案無關。

該案預計明（19）日11時10分於台中高分院續行審理，預計辯論終結。

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