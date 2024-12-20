3年來首見萊姆病！法國男來台「大腿紅疹」確診　全球近萬例死亡

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆3年來首見萊姆病！疾病管制署今（20）日公布境外移入病例，為60多歲法國籍男性，今年5月到10月間返回法國，自述9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹，來台後大腿紅疹情形未改善，12月上旬就醫，經醫師通報採檢驗確診萊姆病，感染地為法國。疾管署也示警，今年全球萊姆病疫情為有記錄以來最嚴重，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施。

疾管署副署長曾淑慧表示，該名法國籍男性為在台外籍配偶，今年5月至10月至法國，自述9月中旬在法國被蜱蟲叮咬後，腿部出現紅疹，返台後因大腿紅疹情形未改善，12月上旬就醫，經醫師通報採檢驗，確認感染萊姆病。個案潛伏期間具法國旅遊史，且於自述自法國來台前遭蜱蟲咬傷，研判感染地為法國。個案目前服用抗生素治療中。

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疾管署說明，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛伏期為3至30 天（平均約7天），70%至80%感染者會出現游走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

曾淑慧表示，國內尚無本土萊姆病病例，統計2015年至今累計12例確定病例，每年介於0到3例，均為境外移入病例，感染國家以美國7例（占58.3%）為多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家；國內上一次有境外移入病例為2021年，本次個案為三年來首見。

另外，依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球今（2024）年截至10月累計報告超過1,331萬例病例，近1萬例死亡病例，為有記錄以來疫情最嚴重的一年。

我國鄰近及東南亞國家疫情持續，其中菲律賓、馬來西亞及新加坡病例數高於近年同期，中國廣東省近1周新增180例病例；美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告逾1,270萬例，以南美洲巴西逾1,002萬例為多，另墨西哥、哥倫比亞、巴拉圭及秘魯等國疫情亦為嚴峻。

疾管署提醒，國際萊姆病近年疫情上升，且分布區域有擴散趨勢，呼籲民眾至野外踏青或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並盡快沐浴及換洗衣物。

如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。