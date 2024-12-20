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境外移入麻疹驚傳醫院群聚　南投衛生局籲1歲嬰幼速打疫苗

▲境外移入麻疹病例爆醫院群聚事件，南投縣衛生局呼籲幼兒儘速接種麻疹疫苗。（圖／南投縣衛生局提供）

▲境外移入麻疹病例爆醫院群聚事件，南投縣衛生局呼籲幼兒儘速接種麻疹疫苗。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內18日爆出今年首起醫院麻疹群聚感染事件，南投縣衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，今年國內感染及境外移入病例數累計19例，高於2020至2023年同期的0到2例，為五年同期最高。

疾病管制署18日公布國內新增4起麻疹病例，是先前越南探親境外移入個案就醫時3名接觸者，分別是護理人員、陪病家屬、清潔人員，另有一名同班機旅客也確診，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診；針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。

縣府衛生局表示，今年上半年全球麻疹疫情驟升，以歐洲、東地中海及非洲區最為嚴峻，下半年整體疫情雖趨緩，惟東南亞區無明顯下降趨勢；與我國往來較頻繁之國家中，泰國及越南胡志明市與其週邊省份目前疫情仍然嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等國疫情較往年略高並持續流行。

▲境外移入麻疹病例爆醫院群聚事件，南投縣衛生局呼籲幼兒儘速接種麻疹疫苗。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，而接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

衛生局也建議1981年(含)以後出生者，如將前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險，出國時也應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方時佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩、儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史；有關更多麻疹病毒資訊請詳見https://ntshb.tw/hc03MvQrA ，民眾亦可撥打防疫專線1922或縣府衛生局防疫專線049-2220904洽詢。

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