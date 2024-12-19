　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10月男嬰打卡介苗3個月…腫成小籠包還流一整條膿！家長嚇壞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名10個月大的謝姓小男嬰在接種卡介苗的3個月後，施打處竟腫成像小籠包大的腫塊、並流出黃色膿汁，家長相當擔憂，經部彰醫院採驗，疾管署判定為卡介苗不良反應。對此個案，彰化縣衛生局已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟。

▲彰化10月大男童打卡介苗腫成小籠包。（圖／彰化醫院提供）

▲彰化10月大男童打卡介苗腫成小籠包。（圖／彰化醫院提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化10月大男童打卡介苗腫成小籠包。（圖／彰化醫院提供）

彰化醫院表示，男嬰的媽媽說，這是第二個兒子，老大以前接種卡介苗只有紅腫個幾天，但老二在今年7月施打後卻一直紅腫，2個多月後腫包越來越大，帶去看診，醫師建議觀察，但他們還是很擔心，再1個月後，腫包越來越大，並且爆出黃色的膿，他們嚇得趕快就醫，內心非常擔心。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，這起個案跳脫一般的樣態，在接種的3個月後，不只是施打處的腫塊持續變大如小籠包，並且有黃色的膿汁流出，摸起來涼涼的，不會有壓痛感，不同於細菌感染的膿瘍是摸起來熱熱的，通常會有壓痛感，懷疑不是一般的細菌感染，因此進行患部的細菌培養送驗，最後送至疾管署鑑定，確認是卡介苗菌，也就是說，膿瘍是來自於卡介苗接種後的不良反應。

▲彰化10月大男童打卡介苗腫成小籠包。（圖／彰化醫院提供）

▲衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉指出，接種卡介苗之後，如果像本起個案，突然出現膿瘍的情況，或有其他肢體無力、步態不穩等骨炎、骨髓炎的症狀，一定要儘速找小兒感染科醫師看診檢查，以釐清到底是細菌感染或本身的結核菌感染，或是卡介苗的不良反應。但醫師強調，接種卡介苗，可避免幼童發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。平均接種4個月後，開始結痂留下淡紅色小疤痕，一段時間後變成膚色。有些情況輕一點，有些重一點，但通常無大礙。

對此個案，彰化縣衛生局已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟，儘速讓民眾獲得適當的協助與實質的救濟。

▲彰化10月大男童打卡介苗腫成小籠包。（圖／彰化醫院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團發威　他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆
快訊／救出6人！　仍有13人待援
快訊／全聯倉儲惡火　空拍畫面曝！他淡定滑手機
快訊／全聯倉儲大火！　救援畫面曝
AV女神小宵虎南來台送醫！　活動中斷道歉了
快訊／救出3人！1員工跳樓命危　仍有16人受困
快訊／全聯台中倉儲大火　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆　一票點頭

汪汪隊畢業！新北6警犬光榮退役　血跡偵蒐犬「福星」破獲分屍案

台達電員工墜樓亡！「內部對話」流出...疑遭霸凌釀憾事

超低溫！合歡山區有結冰機率　翠峰至大禹嶺不排除警性封閉

「班班喝鮮奶」喊卡　乳協遺憾：盼納入營養午餐

高雄高球場陷租約爭議！宣布熄燈仍營業　市府展鐵腕內幕曝光

10月男嬰打卡介苗3個月…腫成小籠包還流一整條膿！家長嚇壞

台大法律女「連考3年律師落榜」！崩潰看身心科　過來人這樣建議

直擊／英熙娃娃「消風」被蓋布袋！　亮相1天就下班...原因曝光

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆　一票點頭

汪汪隊畢業！新北6警犬光榮退役　血跡偵蒐犬「福星」破獲分屍案

台達電員工墜樓亡！「內部對話」流出...疑遭霸凌釀憾事

超低溫！合歡山區有結冰機率　翠峰至大禹嶺不排除警性封閉

「班班喝鮮奶」喊卡　乳協遺憾：盼納入營養午餐

高雄高球場陷租約爭議！宣布熄燈仍營業　市府展鐵腕內幕曝光

10月男嬰打卡介苗3個月…腫成小籠包還流一整條膿！家長嚇壞

台大法律女「連考3年律師落榜」！崩潰看身心科　過來人這樣建議

直擊／英熙娃娃「消風」被蓋布袋！　亮相1天就下班...原因曝光

快訊／全聯台中倉儲火警！業者：不影響現有門市運作

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

RICHARD MILLE藍寶石水晶錶殼大膽鑲鑽　淡紫色首發　

第三屆「新竹AIoT加速器」頒創新卓越獎　青創ｘ企業合作實證創雙贏

小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

鄭文燦出庭「堅稱未收賄500萬」質疑違法監聽　12／30再度開庭

台女星斜槓YTR「賺得比通告費多」！點閱數超火 認：案子比演藝工作多

日央總裁喊「不急著升息」　換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

生活熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

日妹來台當啦啦隊　被「台灣人不會提早到」改變

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知惱羞：都看完了

今雨擴全台！　2波恐跌破10℃時間曝

水逆終於結束！冬至「5星座大翻身」事業超旺

實際溫度10度↑！台人見「體感溫度」全崩潰

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

騎車撞路邊貨車　員林大善人傷重不治

騎車撞路邊貨車　員林大善人傷重不治

彰化員林市19日上午發生1起自撞死亡車禍！75歲張姓男子騎機車要前往某宮廟當志工，疑似恍神分心衝撞停在路邊小貨車，機車卡進車底，張男安全帽也掉落，當場失去呼吸心跳，送醫院急救仍不治，至於車禍發生確切原因，仍待警方調查釐清。

30天匯19次面交3次　彰化男241萬積蓄遭騙光　

30天匯19次面交3次　彰化男241萬積蓄遭騙光　

即／馬國網紅來台失聯父母急尋　證實當車手被捕收押

即／馬國網紅來台失聯父母急尋　證實當車手被捕收押

遭詐光200多萬積蓄　她肖想「輕鬆賺」淪車手

遭詐光200多萬積蓄　她肖想「輕鬆賺」淪車手

4連霸議員服務處遭開8槍　外甥撂5球棒隊狠砸原因曝

4連霸議員服務處遭開8槍　外甥撂5球棒隊狠砸原因曝

關鍵字：

彰化卡介苗小籠包部彰疾管署

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面