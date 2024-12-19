10月男嬰打卡介苗3個月…腫成小籠包還流一整條膿！家長嚇壞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名10個月大的謝姓小男嬰在接種卡介苗的3個月後，施打處竟腫成像小籠包大的腫塊、並流出黃色膿汁，家長相當擔憂，經部彰醫院採驗，疾管署判定為卡介苗不良反應。對此個案，彰化縣衛生局已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟。

▲彰化10月大男童打卡介苗腫成小籠包。（圖／彰化醫院提供，以下同）

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彰化醫院表示，男嬰的媽媽說，這是第二個兒子，老大以前接種卡介苗只有紅腫個幾天，但老二在今年7月施打後卻一直紅腫，2個多月後腫包越來越大，帶去看診，醫師建議觀察，但他們還是很擔心，再1個月後，腫包越來越大，並且爆出黃色的膿，他們嚇得趕快就醫，內心非常擔心。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，這起個案跳脫一般的樣態，在接種的3個月後，不只是施打處的腫塊持續變大如小籠包，並且有黃色的膿汁流出，摸起來涼涼的，不會有壓痛感，不同於細菌感染的膿瘍是摸起來熱熱的，通常會有壓痛感，懷疑不是一般的細菌感染，因此進行患部的細菌培養送驗，最後送至疾管署鑑定，確認是卡介苗菌，也就是說，膿瘍是來自於卡介苗接種後的不良反應。

▲衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉指出，接種卡介苗之後，如果像本起個案，突然出現膿瘍的情況，或有其他肢體無力、步態不穩等骨炎、骨髓炎的症狀，一定要儘速找小兒感染科醫師看診檢查，以釐清到底是細菌感染或本身的結核菌感染，或是卡介苗的不良反應。但醫師強調，接種卡介苗，可避免幼童發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。平均接種4個月後，開始結痂留下淡紅色小疤痕，一段時間後變成膚色。有些情況輕一點，有些重一點，但通常無大礙。

對此個案，彰化縣衛生局已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟，儘速讓民眾獲得適當的協助與實質的救濟。