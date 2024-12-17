遭質疑立委時期兼任疾管署疫苗救濟委員　林靜儀：不可能也沒空

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部次長林靜儀遭點名擔任立委時兼任衛福部疾管署預防接種受害救濟審議委員會（VICP）委員。林靜儀今（17）日回應，自己不可能當民代又擔任委員，「沒那麼有空。」

民進黨立委林淑芬昨天質詢時直指陳昭姿兼任健保署共擬會議委員，未迴避利益；陳昭姿則反擊林靜儀擔任立委時也兼任疾管署預防接種受害救濟審議小組委員。

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林靜儀今日直言「不可能、沒那麼有空！」她指出，疾管署是在她即將卸任第9屆立委時聘任，雖然開始聘任日為1月1日起，但實際擔任委員工作時，是在卸下立委職務以後，後續參與跑台中第二選區補選時，自己便主動請辭，主要考量是不論當選與否，不僅沒時間行使VICP委員職務，若成功連任立法委員，更不可能兼任ACIP委員。

疾管署也發布聲明澄清，林靜儀因其婦產科醫師專業，於109年1月1日至110年11月4日間經衛福部聘兼為預防接種受害救濟審議小組委員，而109年審議小組第一次開會是109年2月20日審議小組第153次會議，林靜儀於109年1月31日起已非立法委員身分，後於110年11月4日因參加立法委員補選故，爰主動辭去審議小組委員身分，故林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立法委員身分參加審議小組會議。

另外，台大醫院婦產科名醫C姓教授涉嫌性騷多名學生引發爭議，也讓女性患者擔心在婦產科就醫時會有風險。林靜儀表示，據了解，該案台大醫院仍在調查當中，希望台大毋枉毋縱，而醫療是會接觸民眾身體的產業，醫療人員又是高知識份子，應該更清楚道德、法律界線，這件事情每位從業人員都應謹記在心。