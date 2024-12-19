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北韓軍死傷慘重！傳統戰術被嘲「落後70年」　揭背後隱藏驚人實力

▲▼北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵，金正恩出席主持，不過據傳並無發表演說。（圖／路透）

▲北韓2023年2月晚間舉行建軍節75周年閱兵，金正恩出席主持。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭為歐洲自二戰以來最大的軍事衝突，約1萬1000名北韓（朝鮮）士兵遠赴俄羅斯參戰。儘管俄國與北韓並未正式承認部署，但美國、烏克蘭及南韓情報機構指出，北韓士兵已參與實際作戰。雖然北韓部隊可能缺乏實戰經驗，但專家警告，北韓的菁英部隊具備高度忠誠與專業訓練，實力不容低估。

根據美媒《CNN》，美國官員指出，自10月北韓派遣軍隊赴俄後，已有「數百名」士兵在俄羅斯庫斯克州的戰鬥中傷亡，包括30人在近日一場戰鬥陣亡或受傷。南韓情報機構指出，截至目前約有100名北韓士兵死亡，另有近1000人受傷，傷亡人員可能包含高階軍官。

據稱，這些士兵使用的戰術與70年前的韓戰類似，採取人海攻勢，但成效有限。

▲▼北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

▲北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

南韓退役陸軍中將全仁釩分析，北韓最高領導人金正恩可能派出隸屬於北韓第11軍團的「暴風軍團」。這些菁英部隊經過嚴格訓練，具備特種作戰能力，其實力被認為與美國海豹部隊或英國特種空勤團旗鼓相當。

北韓官媒曾展示精銳部隊成員進行極端體能與力量訓練，凸顯作戰能力。然而，外界也指出，這些士兵缺乏現代戰場的實戰經驗，且將面對俄烏戰爭中先進技術與殘酷環境的雙重挑戰。

烏軍在戰場上以無人機技術與高強度監控聞名，極大改變了傳統戰爭模式。此外，俄軍「人海戰術」也導致大批士兵傷亡。北韓士兵在這樣的戰場上可能面臨更高的風險，包括來自美國製武器的攻擊。美國白宮已明確表示，北韓士兵是「合法攻擊目標」。

▲▼ 2024年10月18日網路流傳的影片顯示，北韓軍隊在俄羅斯受訓。（圖／達志影像／newscom）

▲2024年10月18日網路流傳的影片顯示，北韓軍隊在俄羅斯受訓。（圖／達志影像／newscom）

南韓情報指出，俄羅斯正在訓練這些士兵基礎軍事詞彙，並教授如火炮操作、無人機操控及壕溝作戰等基本技能。然而，是否能成功整合至俄軍體系中，將成為這批北韓部隊是否能發揮作用的關鍵。

儘管北韓士兵中部分為菁英部隊，但北韓軍隊長期存在糧食短缺與物資不足等問題。一些脫北者回憶其軍旅生涯時提到，士兵常因營養不良或缺乏醫療而死亡，甚至出現士兵偷竊食物的情況。然而，專家指出，被派往俄羅斯的北韓士兵可能享有較好的供給條件，並有現金薪資作為獎勵。

儘管如此，大規模叛逃或內部瓦解的可能性似乎不高。北韓士兵通常以「兩人搭檔」形式互相嚴密監控，叛逃者很可能被同伴擊斃。分析認為，即使這些部隊在俄烏戰場上表現有限，但是其參戰經驗可能對韓半島（朝鮮半島）未來安全局勢帶來深遠影響。

目前仍不清楚這些北韓士兵是否自願參戰，或其家屬是否因派遣而獲得獎勵。專家分析，這次部署不僅是北韓自越戰以來最大規模的海外軍事行動，也是觀察北韓軍隊能力與戰略的重要案例。

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