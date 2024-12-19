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惡行不只一樁！九龍齋食品「產品有療效」涉廣告誇大　再重罰310萬

▲▼高雄九龍齋食品有限公司。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄九龍齋食品有限公司搜出大批過期食品、原物料。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄九龍齋食品有限公司使用過期原料、竄改產品有效期限，日前遭衛生局重罰1008萬，不過違法事件不只一樁，衛生局進一步調查，發現九龍齋公司網站介紹產品宣稱有醫療效能、誇大不實，今(19日)依食安法再加重處310萬元罰鍰。

高雄市衛生局接獲民眾陳情，指「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料、有效日期改標，經配合檢調前往廠區查察，查獲大批過期產品和原物料共35項，產品下游遍及全台本島、離島21縣市。由於業者無法提出回收銷毀紀錄、產品製令，衛生不符標準，日前先依食安法裁罰1008萬元。

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▲九龍齋倉庫查獲過期品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲酵素梅已過期10個月。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局進一步調查，發現「九龍齋食品有限公司」網站刊登違規廣告，產品介紹宣稱醫療效能及誇大不實，其中益母草、藤黃果、葡萄系列產品宣稱醫療效能及誇大不實。

另外，梅子蜜餞、檸檬C、黑糖、橄欖、蜂蜜、機能飲品、膏、保健食品、酵素發酵及健康酢等系列涉誇大不實。

衛生局審酌違規情節，依違反食品安全衛生管理法第28條第1項、第2項及同法第45條規定，今日加重處新臺幣310萬元罰鍰。

▲九龍齋倉庫查獲過期品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲酸梅湯過期一個月。（圖／記者許宥孺翻攝）

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