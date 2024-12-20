青鳥怕衝議場被貼標籤　黃捷「國家要毀滅了，革命還怕踩草皮？」

▲立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委們19日晚間摸黑破窗，順利闖進立法院議場，綠委王義川高呼「守護民主，51艦隊進來議場了！」有支持者擔心綠營被貼上「破壞議場」標籤，但立委黃捷駁斥「國家都要毀滅了，革命還怕踩到草皮嗎？」引發關注。

國民黨立委17日起夜守立法院，打算馬拉松式接力，守到20日院會，確保選罷法、憲法訴訟法、財劃法等修正草案得以順利三讀。不過，19日晚間深夜近10點，民進黨兵分三路突襲，藍營留守立委渾然不知，還在議場前悠哉聊天，直到綠委摸黑從側門攻入議場，才驚覺防線失守。

▲綠委闖入議場，佔領主席台。（圖／翻攝自Threads／黃捷，下同）

綠委王義川、郭國文進入院會議場後，占據主席台，並發文直呼「守護民主，51艦隊進來議場了！」隨後，民進黨也發出聲明，強調之所以深夜採取行動、進入議場，是為了阻擋國民黨在立法院會透過多數暴力、封殺民主討論的方式，來通過「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法」等傷害台灣憲政體制與人民基本權利的法案。

民進黨表示，面對脫序暴走的國會，透過人民行使罷免制度、憲法法庭的違憲審查，是阻止國民黨毀憲、極權的最後制衡機制，民進黨別無選擇，在台灣民主受到侵害、破壞的時刻，「我們必須站出來，必須採取行動。我們必須守護民主！」

有綠營支持者感到憂心，向綠委們喊話「你們被反操作是破壞議場進去的，請不要用『衝』這個字眼，外面已經有人造謠你們用『衝』的進去，網路組闢謠得很辛苦！」對此，黃捷留言回應：「國家都要毀滅了，用走的還是用衝的，有差嗎？革命還怕踩到草皮嗎？」

▲黃捷直言「革命還怕踩到草皮嗎？」

核能流言終結者創辦人黃士修則揶揄，民進黨立委自稱51艦隊，恰巧中共自主設計、建造用來攻台的第一型飛彈驅逐艦就叫「051型驅逐艦」；而黃捷直呼「革命還怕踩草皮？」又似與當年中共文革口號「革命無罪，造反有理」相呼應，「巧合嗎？我不這麼認為。」

至於民進黨立委為何自稱「51戰隊」、「51艦隊」？是因民進黨在立院有51席次。

▼黃捷貼出與吳沛憶在主席台的照片。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）