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高雄18歲男大生騎車自摔...滾進聯結車輪下慘死　校方回應了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區今(19日)發生一起死亡車禍，一名18歲何姓男大生騎乘機車出門，過彎時因輪胎打滑，人車摔到對向車道，慘遭迎面駛來的聯結車撞上輾斃。他所就讀的學校則表示遺憾，將會同導師慰問家屬。

這起事故發生在上午8點28分，警方調查，何姓男子當時騎乘機車沿仁林路西向東行駛時，過彎時因輪胎打滑，不慎發生自摔，何男人車噴飛至對向車道，接著對向的聯結車司機反應不及，當場將他輾過，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼男大生遭輾斃瞬間畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男大生遭輾斃瞬間畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男大生遭輾斃瞬間畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

何姓男大生目前就讀於正修科大進修部，校方對此表達遺憾，表示將會同導師慰問家屬，也呼籲學生重視交通安全，全案交由警方調查。

根據曝光的行車紀錄器畫面，該路段正巧要過彎，男大生一出現在畫面時，正是打滑摔倒在地的瞬間，受離心力影響，男大生和機車先碰撞上聯結車，機車再反彈撞上路邊護欄，而聯結車雖然急向右閃，但仍反應不及，男大生當場遭後輪輾過。

▲高雄車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲聯結車雖急靠右閃避，但後輪仍將男大生輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

58歲黃姓聯結車司機表示，看到何姓男騎士衝進路中央時已來不及，除了緊急踩剎車外，還將車頭偏右閃人，沒想到後輪還是壓到人了。黃姓司機經實施酒測值為0。警方初步分析肇因為機車自摔不依規定駛入來車道，不過詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據悉，何姓男大生平日與家人同住，已通知姊姊製作筆錄，並釐清當時何男出門原因。警方在現場發現，何男的機車前輪胎幾乎沒有輪胎紋路，恐是過彎打滑原因。

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