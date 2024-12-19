前輪幾乎沒胎紋！高雄男大生自摔人車滑對向　聯結車迎面輾斃他

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區今(19日)發生一起死亡車禍，一名正修科大18歲何姓男大生從家裡騎乘機車出門，過彎時因輪胎打滑，人車摔到對向車道，慘遭迎面駛來的聯結車撞上輾斃。警方勘查現場時，發現何男的機車前輪胎幾乎沒有紋路，恐是自摔原因。

▲男大生騎車打滑，遭對向聯結車輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在19日上午8點28分，警消獲報，仁武區仁林路焚化廠旁發生車禍，救護人員到場時，發現一名男子倒臥在聯結車後輪，身體有多處擦傷，已沒有呼吸心跳，緊急將他送醫搶救。

警方調查，傷者是何姓男子，就讀於正修科大夜間部，當時何男沿仁林路西向東行駛時，過彎時因輪胎打滑，不慎發生自摔，男大生人車噴飛至對向車道，接著對向的聯結車司機反應不及，當場輾過何男。

▲救護人員到場時，男大生倒臥在聯結車後輪下。（圖／記者許宥孺翻攝）

58歲黃姓司機表示，看到何姓男騎士衝進路中央時已來不及，除了緊急踩剎車外，還將車頭偏右閃人，沒想到後輪還是壓到人了。

警方表示，何姓男騎士送醫後，上午9點多經院方宣告不治；黃姓司機經實施酒測值為0。初步分析肇因為機車自摔不依規定駛入來車道，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據悉，何姓男大生平日與家人同住，住家就在事故地附近，已通知姊姊前來製作筆錄。警方在現場發現，何男的機車前輪胎幾乎沒有輪胎紋路，恐是過彎打滑原因。