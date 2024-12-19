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直擊／早上才消風！英熙娃娃高雄港復活　民眾搶拍邊喊：好恐怖

記者許宥孺／高雄報導

全球爆紅影集《魷魚遊戲》第二季即將開播，其中角色「英熙」巨型娃娃昨日現身高雄港，充氣現身後吸引民眾搶拍，但受天氣影響一度先洩氣。不過今日下午工作人員又著手充氣並布置場地，已吸引不少民眾搶拍照，還有人邊拍邊喊「蠻恐怖」。立委許智傑則穿著影集內玩家的運動套裝現身，為活動進行宣傳。

▲▼英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

▲英熙娃娃今日下午重新充氣復活了。（圖／記者許宥孺攝）

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預計21日起展開為期16天的「1.2.3. 高雄人」活動，巨型娃娃「英熙」昨日在高雄港17號碼頭充氣測試，但今日上午英熙被「蓋布袋」裹上一層黑色布幕，據悉是因天氣影響，先洩氣處理。

▲▼英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼英熙娃娃周邊正在趕工布置。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

不過今日下午風勢不大，工作人員為21日活動加緊趕工，「英熙」娃娃又復活，持續進行充氣測試，高雄流行音樂中心珊瑚礁群堤岸邊也有相關活動布置正在進行。目前充氣裝置周邊圍上紅龍柱，民眾想近拍得要好好抓一下角度。

記者也直擊，立委許智傑一身綠色運動套裝現身岸邊拍攝宣傳活動，這身套裝是影集裡，所有參與遊戲的玩家制服。許智傑笑說，他稍早還有穿一套粉紅色的服裝，呼籲大家21日晚間6點30分穿著粉紅色系衣服，到珊瑚礁群參加粉紅派對，還有無人機大秀、一起點亮英熙娃娃。

▲▼英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

▲立委許智傑穿著玩家運動服現身。（圖／記者許宥孺攝）

一名民眾表示，雖沒看過《魷魚遊戲》，但知道有這個影集，知道英熙娃娃開始充氣後，趕快帶小朋友來拍，不然之後人一定很多，實際看到英熙娃娃後覺得很詭異，但很受歡迎，也有民眾邊拍邊喊「蠻恐怖的」。

「1.2.3. 高雄人」，在21日當天有多項限定活動在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，白天10點有全球最大的巨型英熙娃娃亮相，下午5點30分，則有粉紅守衛集結，民眾也可以穿上自己的粉色服裝共同參與。

▲▼魷魚遊戲,英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

▲《魷魚遊戲》彩繪列車已穿梭在高雄市區（圖／記者許宥孺攝）

晚間6點40分至6點50分之間，則有《魷魚遊戲》主題港灣無人機大秀，長達10分鐘的無人機演出，將出現許多劇中代表圖案，甚至可能有第二季的彩蛋隱藏在其中。高雄輕軌推出的粉紅《魷魚遊戲》彩繪列車也已亮相，穿梭在高雄市區，民眾可以透過連結查詢列車動態。

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