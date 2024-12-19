男大生「輪胎幾無胎紋」過彎打滑噴飛被輾斃　恐怖自摔畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區今(19日)發生一起死亡車禍，一名正修科大18歲何姓男大生騎乘機車出門，過彎時輪胎突然打滑摔車，人車高速衝向對面車道，慘遭迎面駛來的聯結車撞上輾斃，而車禍瞬間畫面也曝光，十分驚悚嚇人。

事故發生在19日上午8點28分，警消獲報，仁武區仁林路焚化廠旁發生車禍，救護人員到場時，發現一名男子倒臥在聯結車後輪下，身體有多處擦傷，已沒有呼吸心跳，緊急將他送醫搶救。

▲▼男大生遭輾斃瞬間畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，傷者是18歲何姓男子，就讀於正修科大夜間部，當時何姓男騎士騎乘機車，沿仁林路西向東行駛時，過彎時因輪胎打滑，不慎發生自摔，男大生人車噴飛至對向車道，由於速度實在太快，聯結車司機反應不及，當場輾過何姓男騎士。

根據曝光的行車紀錄器畫面，該路段正巧要過彎，男大生一出現在畫面時，正是打滑摔倒在地的瞬間，受離心力影響，男大生和機車先碰撞上聯結車，機車再反彈撞上護欄，而聯結車雖然急向右閃，但仍反應不及，男大生當場遭後輪輾過。

58歲黃姓聯結車司機表示，看到何姓男騎士衝進路中央時已來不及，除了緊急踩剎車外，還將車頭偏右閃人，沒想到後輪還是壓到人了。

▲黃姓司機表示，看到男大生時已反應不及。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，何姓男騎士送醫後，上午9點多經院方宣告不治；黃姓司機經實施酒測值為0。初步分析肇因為機車自摔不依規定駛入來車道，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據悉，何姓男大生平日與家人同住，住家就在事故地附近，已通知姐姐前來製作筆錄。警方在現場發現，何男的機車前輪胎幾乎沒有輪胎紋路，恐是過彎打滑原因。