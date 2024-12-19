20噸以上大貨車行駛7公路「速限降至80公里」　明年4月上路

▲7快速公路明年4月起20噸以上大貨車降速。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低大貨車事故，有鑑於台61線西濱快速公路112年3月起實施20噸以上大貨車降速措施後，肇事率降低，公路局宣布擴大在台66線等7處快速公路，實施20噸以上大貨車速限調降措施，速限從90公里降為80公里，預計明年4月正式上路。

明年擴大實施降速的台66線等7處快速公路，分別為台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）。

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公路局表示，該7處快速公路現行速限為每小時90公里，自114年1月1日至114年3月31日為20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里宣導期，114年4月1日正式實施。

公路局說明，有鑑於台61線西濱快速公路自112年3月1日正式實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比有顯著下降，為維護快速公路整體路段交通安全，公路局及各所轄分局自113年9月即與各縣市警察局協商或會議討論，並於113年10月底邀集相關大貨車公會研商，取得實施調降速限措施之共識。

為使各大貨車業者及駕駛提早適應調降速限規定，公路局表示，明年1月到3月底宣導期間，將針對超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛較頻繁之業者進行查訪了解，呼籲大貨車業者及駕駛司機務必依循相關速限標誌及告示牌面指示行駛，並配合相關速度管理與載重管制措施，確保快速公路用路人交通安全。