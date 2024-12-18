身障業者赴銀行領彩券　造成交通問題應有配套

▲障業者赴銀行領取公益彩券的時候，會造成交通問題而被開單，台南市議員李啟維建議政府相關單位應有配套，以避免造成交通問題，身障人士也受罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將屆又是身障業者赴銀行領取公益彩券的時候，在銀行金融機構沒有身障停車位時，台南市議員李啟維建議政府相關單位應有配套，以避免造成交通問題，身障人士也受罰！

李啟維議員表示，身障人士向他反映12月12日赴銀行領刮刮樂彩券時，銀行門口根本沒有身障停車格位，造成他們被開單，每人只能領一本刮刮樂，最多賺8百元，被開一張罰單就倒貼，讓他們深感無奈，因為大家都同一天領彩券，根本沒有地方停車，加上行動不方便，又拿著等於現金的彩券，行走在路上也是很危險的事情，希望政府能重視他們的問題！

彩券工會理事長林文進表示，每到過年這段時間，警方都會配合彩券商至銀行維護治安，因為身障人士拿著大筆現金到銀行排隊領取彩券，因金額龐大，加上行動不方便，確實會擔憂發生治安問題，如果銀行或政府相關單位在這段時間做好配套，不但可以減少交通問題，對治安維護也會有幫助！

李啟維議員說根據他的了解1/1到農曆新年，這段時間每週會領3次彩券，同樣會遇到像12/12大家領彩券造成的交通問題，在銀行周邊沒有身障停車位之下，開單不能解決問題，看是銀行申請路權或出面交管，或相關單位也應出面關心做好配套，讓過年過節領彩券造成的交通問題降至最低！