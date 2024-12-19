不怕冷怕挨揍！5億高中生假配偶11度短袖戰袍現身　庭後遁地離開

▲5億高中生配偶今天無畏低溫，穿著短袖出席二審，但庭後疑似擔心過往遭嗆聲、動手事件重演，從地下車道離開。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，配偶夏朝源被認定假結婚，一審依偽造文書罪判刑1年6月，夏不服上訴。今天夏男無畏寒流侵襲，第11度穿著水藍色短袖戰袍出庭。但由於先前幾次開庭結束後，步出法庭連遭到民眾嗆聲，甚至動手揮拳，不怕冷的夏男怕挨揍，今天庭後向法警要求從地下停車場離開，讓在外守候的媒體、民眾撲空。

今天二審開庭，夏男依舊主張自己無罪，稱自己雖與賴生認識時間甚短，但與對方已有共同生活的共識。檢辯科刑辯論時，夏的律師請求法官，若最後仍判有罪，希望能夠易科罰金；公訴檢察官說，夏利用賴缺乏社會經驗，誘使賴共謀假結婚，請求法官駁回上訴。全案預計明年1月23日宣判。

夏男於近幾次開庭都爆發衝突，上月底夏朝源庭後遭到抗議團體追罵，他不僅回頭怒瞪，更扯下1名抗議者的口罩；本月5日出庭，夏男遭1名鄭姓男子揮拳擊中下巴，讓夏男氣得向員警大喊「記住他的身分證！」也因屢次產生衝突，今天轄區警方派了10餘名員警到場戒護。庭後大批媒體在外等候，未料夏男沒有從門口離開，反而跟法警要求從地下停車場離開，避免過往衝突情況重演。