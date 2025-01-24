獨／不只5億！高中生遺產2年暴漲　「一地段」現值飆破21億元

▲賴小弟生前獲贈的南屯區永定段部分土地，屬於台中市新八市地重之一，近來不少大型建商搶進推案，土地市值也不斷飆高。（示意圖／資料畫面）

記者游瓊華／台中報導

震驚全台、案情撲朔迷離的賴姓高中生墜樓死亡案，被控假結婚的同性配偶夏朝源昨（23）日遭台中高分院駁回上訴，假結婚刑事部分判決定讞。賴母也暫定將在2月12日將賴小弟的遺體火化，讓賴小弟在冰封的第650天能夠安息。另據了解，賴生生前獲得阿公(生父)贈與10筆土地，其中南屯區永定段更是在過去幾年從農地變更為建地，近年更有不少大型建商搶進布局，土地市價早已飆破21億元，依照賴小弟持分計算，也將近17億元。

▲賴母提到，賴小弟與賴阿公感情相當好，在祖父死後傷心欲絕，痛哭好幾日。（圖／資料照片）

據了解，賴阿公從民國94年開始就陸續將手中土地過戶給賴小弟，到103年為止，賴小弟名下已有10筆土地及房屋，其中最大筆就是新八市地重劃區之一的南屯區永定段近1700坪土地，面積已經相當於超過三分之二個草悟廣場。

「阿公眼光真的很精準，103年時永定段都還是一片農地」。資深房仲沈政興指出，2年多來，該區土地已從農地變更成為建地，更是台中市新興精華區，包括精銳建設、惠宇建設、陸府建設等大型建商都搶進推案，一坪開價60萬元到80萬元之間，危老重建價格最高直逼130萬元，若折衷以單坪100萬元計算，賴小弟生前獲贈的土地價值已達17億元。

▲賴母懷疑賴小弟遭夏男謀財害命，於2023年5月18日在台中市議員陪同下召開記者會。（圖／資料照）

根據掌握，其實不僅永定段，賴小弟還獲贈西屯區2戶透天厝以及沙鹿1戶透天厝，現今市價也達4400多萬元，以及南區一筆價值800萬元土地，全部加總，約莫17億2000多萬元，若賴小弟還在世，其身價不輸台積電高層，並晉升為富豪；也難怪法院在夏男偽造文書案中痛批，夏男為圖個人私利，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，惡性甚高，台中高分院駁回上訴，判假結婚刑事部分定讞。

▲5億高中生案夏男犯偽造文書案判1年半確定，將入監服刑。（圖／記者許權毅攝）