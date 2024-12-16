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好市多回饋金發了！超頂大戶現身「曝5位數」：已花完

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多會饋金入帳了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多發回饋金了！一名會員表示，過去一年花了26萬元添購家電家具，因此拿到5022元好多金，加上之前聯名卡累積的6千多元，等於過年有1萬1000多元的年菜金，讓他開心不已。同時，原PO也好奇「社團裡拿到的最高回饋是多少？」引來大戶回應，「3萬，但已經花完了！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他最近收到黑鑽卡2%的好多金了，一共回饋5022元，並透露今年搬新家，知道會陸續添購家具與家電，因此才決定升等。

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原PO還說，過去一年在好市多消費約25至26萬，慶幸當初還好有升等，加上之前聯名卡累積的6523元，「總和下來今年的年菜預算先省了11500元了！」對此，原PO也好奇拋問，大家今年拿到多少回饋金呢，「社團裡拿到的最高回饋是多少？」

底下網友回應，「我今年有6800多元好多金，平均每年都有6千多元」、「我今年才500多塊」、「我的好多金才305元」、「不比以往了，今年8000元」、「今年我好多金回饋有5000多元 ，感覺也是適合升黑鑽」、「還有好多金2230元，繼續努力」、「7029元，今年買比較少」、

其中有大戶直呼，「3萬，但已經花完了」、「代購團主賺多少怎麼會跟你說？」引來其他網友驚回，「到頂了，果然是頂級人士」、「黑鑽2%回饋，最高就是3萬元」、「花150萬在Costco嗎」。

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