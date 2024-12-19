台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

▲2025台南市耶誕跨年活動首場演唱會21日才正式開演，周邊商機卻明顯浮現，尤其是觀光旅宿業，年底假日的住房率幾乎客滿，跨年夜、元旦前後都有9成訂房率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

未演先轟動！ 2025台南市耶誕跨年活動首場演唱會21日才正式開演，周邊商機卻明顯浮現，尤其是觀光旅宿業，儘管今年耶誕、跨年雖沒有連假，但年底假日的住房率幾乎客滿，跨年夜、元旦前後都有9成訂房率。

除大批觀光人潮歲末湧入台南外，其中不乏為欣賞偶像精湛演出，提早訂房卡位的熱情粉絲，足見台南好young耶誕跨年系列成功建立品牌，創造偶像商機。

黃偉哲表示，2025台南耶誕跨年首場大型演唱會21日下午6時許，將在永華市政中心西側廣場開鑼，演出藝人有：五堅情(亞洲人氣男團）、EVNNE（韓國新人氣天團）、麋先生MIXER（金曲樂團）、美秀集團（2度入圍金曲獎最佳樂團）、大支（金音獎最佳專輯獎）、艾薇、陳華、張庭瑚（金鐘主持人）、Bettii杯緹等9組高知名度藝人、團體輪番演出，精彩可期，但本周有冷氣團報到，請民眾做好保暖工作。

另，韓國新人氣天團EVNNE媒體見面會將於20日舉辦，黃偉哲市長準備在地豐盛優質的水果及各式美味點心，以及適合讓團員們帶回韓國的伴手禮，希望能讓團員們留下最美好的記憶，也期盼未來他們或帶家人來台南旅遊。

黃偉哲強調，市府運用有限資源，加上民間企業的贊助豐富活動資源，使得台南耶誕跨年活動，年年得以受到各界喜愛，臺南跨年演唱會卡司，無論是精彩度或是吸睛度，可以稱得上是全國數一數二、且CP值最高。從2019年超夯韓國男團ASTRO，掀起「車太太」旋風；2020年的大勢女團(G)I-DLE；2021年韓團少女時代孝淵；2022年韓國新生代當紅男團THE BOYZ以及女團fromis_9；2023年韓國新世代偶像男團「EPEX」，2024年更甚往年，有韓國新人氣天團EVNNE及韓流巨星男神李俊昊帶來精彩表演，「你還在等什麼？」。

「希望高人氣卡司能持續帶動偶像經濟。」黃偉哲說，上任後打破過去1年只辦一場跨年活動的方式，改採多區域多元活動，讓更多年齡層參與。歷年臺南跨年活動卡司，集結時下臺、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演至今仍讓民眾津津樂道，今年卡司更甚往年，約40組藝人即將分別登上21號「搖滾耶誕演唱會」、28號「草地音樂會」及31號跨年演唱會的台南好Young跨年舞台，與大家同樂。

市府表示根據資料顯示，2022年跨2023年時，6場次活動約吸引32.4萬人次，2023年跨2024年時，5場次達39萬人次，尤其永華跨年晚會更多達22萬人次。除市府舉辦的耶誕、跨年活動外，民間也有豐富的特色活動及小吃，過去2年耶誕至跨年9天全市觀光人潮成長率約18％，今年耶誕跨年晚會卡司依舊精彩豐富，集結時下台、韓、日、荷、馬等各國超夯藝人及團體，其中，韓流巨星李俊昊更是把台灣首次跨年就獻給台南，預計今年年末全市景點旅遊人次可達200萬人次，依國人平均每人每次旅遊支出約2400元，約可創產值逾48億。

市府強調，各旅館、民宿的房價均會提報市府觀旅局備查，市府會依備查房價進行聯合稽查，避免業者哄抬房價，以確保旅客權益。



★「2025台南好young」耶誕跨年系列活動

12／21搖滾耶誕演唱會18:00-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場

◎W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹。

◎主持人：吳建恆、籃籃。

12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園

◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。

◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場

◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。

◎主持人：吳建恆、徐凱希。

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