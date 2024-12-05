　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】7-11全新2024聖誕禮物開箱！保時捷、黃金、百萬點數總價破千萬大獎

▲▼聖誕,禮物,7-ELEVEN,IP主題設計,大獎抽獎券,福袋。（圖／7-ELEVEN提供）

▲7-ELEVEN全新2024聖誕禮物開箱！今年分別聯名Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪等10大人氣IP，一次推出42款聖誕禮物、全台總限量17.9萬個。

圖、文／7-ELEVEN提供

為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，7-ELEVEN聖誕禮物自12月2日起於全台限量開賣，「福袋」結構共有36款千元預算以內的超值選擇，以Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波等6大人氣IP主題設計，價格帶更分別推出499元的「月亮包+兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包+軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃+浴巾」3種組合，699元的「絨毛托特包+布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌+27吋自動摺疊傘」2種組合，999元的「康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」3種組合，主打居家、外出必備的各種實用生活配件，搭配超夢幻、療癒的全新設計，寵爆6大IP粉絲。

不僅如此，7-ELEVEN全新2024聖誕禮物推出OPENPOINT APP限定開賣的野獸國聯名史迪奇、三眼怪的2款「倒數月曆」；蠟筆小新、哆啦A夢兩大經典IP的粉絲敲碗成功，7-ELEVEN首度以「驚喜包」全新結構開發4款限定選擇，更特別規劃驚喜包享的抽獎活動，購買蠟筆小新款可抽5名2萬點OPENPOINT點數富翁、哆啦A夢款可抽5名市價破萬元的哆啦A夢財神金飾，不論是福袋、倒數月曆還是驚喜包，皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券外；購買「福袋」與「倒數月曆」可獲得總價值超過1,450萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan休旅車一次送出2台、貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩1名，另外12月2日至8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，買越多、中獎機率越高！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
花蓮人狂收64次！　地震國家警報「收最多縣市」排行出爐
搶戒嚴軍步槍！　美女主播哽咽：我害怕但無法保持沉默
陳梅慧國道車禍亡！　現場監視器畫面曝
謝欣穎遭爆分手王柏傑「消失5天」首露面！　悄悄飛離台灣
快訊／458萬瑪莎拉蒂車禍！　文心路大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

省錢準備！7-11寄杯「買10送10」來了　全家單品咖啡「買6送6」

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低百元就能抽　還有100台iPhone

【廣編】7-11全新2024聖誕禮物開箱！保時捷、黃金、百萬點數總價破千萬大獎

待客如對待家人般用心　東森購物客服之星鍾旻桀

親切耐心給予最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

用熱情與耐心感染每一個人　東森購物客服之星葉育菁

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森購物客服之星陳佳菱

用心聆聽提供超乎期待的貼心服務　東森購物客服之星陳旻瑩

超商首見！全家賣「炸雞桶」部位任選　還有居酒屋串物、烤飯糰

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低百元就能抽　還有100台iPhone

【廣編】7-11全新2024聖誕禮物開箱！保時捷、黃金、百萬點數總價破千萬大獎

待客如對待家人般用心　東森購物客服之星鍾旻桀

親切耐心給予最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

用熱情與耐心感染每一個人　東森購物客服之星葉育菁

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森購物客服之星陳佳菱

用心聆聽提供超乎期待的貼心服務　東森購物客服之星陳旻瑩

超商首見！全家賣「炸雞桶」部位任選　還有居酒屋串物、烤飯糰

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

達美樂「起司火山披薩」回來了！外帶限時半價　最低345元能吃到

推亞洲資產管理中心　金管會開放高資產客戶外國債可借外幣

快訊／18:28東部海域規模4.0地震　6縣市有感「最大震度3級」

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低百元就能抽　還有100台iPhone

PRADA美妝要來了！時髦精必拿的最熱賣TOP 1　人人都是包色兼洗版

熊熊老公「遭捏造車禍死了」！　她見全家福被盜用傻眼：賣鬧啦

鳥貴族台灣第3家店地點曝光　插旗台北大巨蛋商圈

180公分巨投！國二混血歐子喬越級戰青棒　球探盯上期待旅外

學不會的「斷捨離」當心是「囤積症」警訊！醫師教3招解放身心靈

一年內鄉村變城市！美德州1小鎮人口暴增27%　推升房價物價

「BMW iX電動休旅」小改款官方測試曝！馬達、逆變器升級續航更高

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

消費熱門新聞

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

達美樂「起司火山披薩」回歸

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

雞塊買1送1！肯德基超殺雙12開跑

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

周杰倫今晚開唱　韓式炸雞店「秀演唱會門票」享買1送1

必勝客「雙12狂歡優惠」一次看

繼光香香雞買1送1限定8天搶

Popeyes台北101門市必吃限定海陸堡

foodpanda「12月優惠碼」懶人包

肯德基聖誕巨大桶回歸！加碼吃3新品

更多熱門

相關新聞

日本麥當勞福袋　漢堡燈可愛爆擊

日本麥當勞福袋　漢堡燈可愛爆擊

日本麥當勞推出2025年限量福袋狂吸全球粉絲眼球，這回與潮牌BEAMS合作設計超可愛獨家商品加上商品兌換券，限量福袋引起大批網友爭相排隊，從2024年12月2日起，官方應用程式將開始預售此款福袋！抽獎結果將於2024年12月17日（星期二）14:00～2025年1月1日（星期三）7:59公布於官方APP。

日本超準戀愛占卜！聖誕禮物看透你的必殺吸引力

日本超準戀愛占卜！聖誕禮物看透你的必殺吸引力

新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝

新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮

2024台南聖誕燈節新營燈區點亮

送禮看個性！I人、E人挑禮小細節

送禮看個性！I人、E人挑禮小細節

關鍵字：

聖誕禮物7-ELEVENIP主題設計大獎抽獎券福袋

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面