【廣編】7-11全新2024聖誕禮物開箱！保時捷、黃金、百萬點數總價破千萬大獎

▲7-ELEVEN全新2024聖誕禮物開箱！今年分別聯名Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪等10大人氣IP，一次推出42款聖誕禮物、全台總限量17.9萬個。

圖、文／7-ELEVEN提供

為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，7-ELEVEN聖誕禮物自12月2日起於全台限量開賣，「福袋」結構共有36款千元預算以內的超值選擇，以Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波等6大人氣IP主題設計，價格帶更分別推出499元的「月亮包+兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包+軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃+浴巾」3種組合，699元的「絨毛托特包+布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌+27吋自動摺疊傘」2種組合，999元的「康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」3種組合，主打居家、外出必備的各種實用生活配件，搭配超夢幻、療癒的全新設計，寵爆6大IP粉絲。

不僅如此，7-ELEVEN全新2024聖誕禮物推出OPENPOINT APP限定開賣的野獸國聯名史迪奇、三眼怪的2款「倒數月曆」；蠟筆小新、哆啦A夢兩大經典IP的粉絲敲碗成功，7-ELEVEN首度以「驚喜包」全新結構開發4款限定選擇，更特別規劃驚喜包享的抽獎活動，購買蠟筆小新款可抽5名2萬點OPENPOINT點數富翁、哆啦A夢款可抽5名市價破萬元的哆啦A夢財神金飾，不論是福袋、倒數月曆還是驚喜包，皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券外；購買「福袋」與「倒數月曆」可獲得總價值超過1,450萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan休旅車一次送出2台、貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩1名，另外12月2日至8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，買越多、中獎機率越高！