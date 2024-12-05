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超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低100元就能抽　還有iPhone16

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富開賣新春發財卡、福袋，可抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

距離農曆春節只剩一個多月，萊爾富超商搶先推出春節福袋，12月11日起首波開賣「金蛇年發財卡」每張100元，除了可抽萬元大獎、iPhone 16，還能抽「台積電股票」共3名。

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富開賣多款福袋、福箱。（圖／業者提供）

萊爾富蛇年春節福袋

「金蛇年發財卡」：12月11日起開賣，全台限量25萬張，每張售價100元，以平價親民、輕巧的包裝形式取勝，設計了3種隨機商品。除了有刮刮樂可立即刮大獎，刮出商品可跨店、分批兌換；還獲得序號抽「台積電股票」。 

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲「楽玩多WAYTOFUN福箱」每箱售價799元，一次收錄4款獨家IP授權的隨機商品。（圖／業者提供）

「楽玩多WAYTOFUN福箱」：12月11日起開賣，全台限量6000箱，每箱售價799元。一次收錄4款獨家IP授權的隨機商品，包含史努比、迪士尼、美劇和日本動漫角色，福箱內有5種隨機組合，內容物市價價值約落在1100元至1500元，還有一張「萊爾富抽獎券」，與發財卡、福袋同享超值大獎驚喜。

福箱還加碼一張楽玩多專屬抽獎序號卡，登入序號後可抽市值約17,580元的頭獎「SONY PS5光碟版主機」（2名）、市值約2500元的「70cm超大維尼玩偶」50名)。

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富再度與中景科技E-books合作，販售限定「2025 3C資訊超值福袋組」。（圖／業者提供）

「2025 3C資訊超值福袋組」：12月11日起開賣，萊爾富今年再度推出中景科技E-books 限定福袋，全台限量2000組，每組售價799元，共有4種商品組合，每種組合內含3款隨機商品，內容物市價約落1500元～1700元，如：無線藍芽耳機、行動電源、三合一充電線、旅充、實用生活用品，也同樣有一張「萊爾富抽獎券」，與指定的發財卡、福袋同享超大獎驚喜。

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富「金蛇年福袋」12月25日起開賣，每袋售價200元。（圖／業者提供）

「金蛇年福袋」：12月25日起開賣，全台限量8萬3千袋，每袋售價200元，內含萊爾富抽獎券一張、6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品。

每張抽獎券內享有雙重中獎機會，萊爾富祭出獎項總獎值高達逾400萬元，第一重抽市值10萬元的高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅、最新iPhone16 128G、LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機、PS5 Slim 光碟版主機、Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器、Hi-Life商品卡1000元等；第二重序號抽「台積電股票」。

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

●台積電股票抽獎方式

今年萊爾富的春節福袋頭獎「台積電股票」共3張，每次將抽1名頭獎幸運得主，每一序號越早登錄，最高可獲得3次抽獎機會，每一序號限中獎1次，想成為幸運的「台積電」股東，可趁早入手，樂早買，中獎機會愈高。

而萊爾富也規劃於2025年的1月3日、2月3日、3月10日，下午3點在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播「台積電得獎者」抽獎儀式。消費者可於12月11日至明年3月4日期間，購買萊爾富任一春節發財卡、福袋、福箱，並於3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員，完成登錄序號，即享抽獎資格。

●7-11聖誕福袋抽休旅車

7-11即日起在全台門市現貨開賣「聖誕福袋」，有3種價格帶為499元、699元、999元，以6個人氣IP為主題設計，包括「Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波」等，共有36款，主打居家、外出必備的各種實用生活配件，搭配超夢幻、療癒的全新設計。

▲7-11聖誕福袋開賣，還能抽保時捷休旅車。（圖／業者提供）

499元福袋：有三種組合，包括「月亮包+兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包+軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃+浴巾」。

699元福袋：有兩種組合，包括「絨毛托特包+布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌+27吋自動摺疊傘」。

999元福袋：有三種組合，包括「康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」，等於只要999元就能獲得超萌IP廚房家電。

只要買聖誕福袋，7-11都保證送市價超過5000元的跨品牌通路優惠券，還可獲得總價值超過1,450萬元的大獎抽獎券，包含頭獎「保時捷Macan休旅車」一次送出2台，貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩（1名）。另外12月2日至12月8日連續7天，每日送出一名「100萬OPENPOINT點數富翁」，買越多、中獎機率越高。

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