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社會 社會焦點 保障人權

人妻離家出走揪小王環島　綠帽夫出招獲賠30萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）今年3月間離家出走，卻和阿輝（化名）相約一起環島旅遊，憤而決定對兩人提告求償150萬元。雖然小花和阿輝否認交往，但桃園地院法官審理之後，仍判兩人應賠償人夫30萬元較為適當。

▲▼出國玩,出國旅遊,自助旅遊,拉行李。（圖／VCG）

▲人夫控訴妻子小花離家出走，還和阿輝相約一起環島。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小花在婚姻關係存續期間，與阿輝發展出交往關係，今年3月間小花離家出走，還約阿輝一起環島旅遊、共同居住，互動親暱，顯然已經超越普通朋友之間的社交範疇，侵害到他的配偶關係身分法益，且情節重大，因而決定對兩人提告求償150萬元。

小花和阿輝則辯稱，兩人雖然曾一起環島旅遊，但沒有交往，也沒有同住，他們是分房居住的，沒有侵害到人夫的配偶權。

不過，桃園地院法官認為，從小花和阿輝的環島旅遊照片、訂房資料中可知，他們確實曾經一起出遊，但兩人並無提出證據證明當時是分房居住，因此無法採信他們的說詞。

法官表示，阿輝明知小花已婚，仍與小花進行曖昧對話以及互動，甚至相約一起出遊、同住，確實已經踰矩，也侵害到人夫的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素後，最終判兩人應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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