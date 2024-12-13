桃園惡男撂人討債「駕車追撞」！　害他頸椎受創四肢癱瘓險死

▲桃園市陳姓男子為追討吳姓男子債務於去年11月間相約在中壢區某處見面，未料吳察覺陳找來多人助陣，隨即駕車逃離，陳男等人卻自後追趕，駕車猛撞吳男轎車導致重傷險死。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與吳姓男子有債務糾紛，陳男為追討債務於去年11月間約吳在中壢區某處洗車場見面，吳驚覺陳找來多人助陣，隨即駕車逃離，陳為追趕吳竟駕車自後猛力追撞吳男轎車，導致撞上路樹造成嚴重傷害，經送醫急救才救回一命，但四肢癱瘓且須依賴呼吸器維生；桃園地檢署偵結依殺人未遂等罪嫌將陳男提起公訴。

檢警調查，27歲的陳姓男子與吳姓男子有債務糾紛，吳男為擔保債務將名下轎車交與陳男，但陳男仍未滿足，陳為追討債務於去年11月7日找來2名李姓友人、戴姓友人邀集吳男出面，雙方相約在中壢區普忠路上某洗車場談判。陳男找來戴姓友人等人助陣，還商議要誘騙吳男赴約，並安排人手埋伏。

陳男友人以歸還吳男身分證為由，誘騙吳男搭乘友人轎車趕往中壢區普忠路某處洗車場見面談判，未料吳男等人抵達洗車場後，發現陳男在場，另還有多名不明男子埋伏，趕忙叫友人駕車逃離洗車場，陳男等人隨即駕車追趕，吳男見狀遂請友人轉向普仁派出所方向報案。

未料，陳男等人為阻止吳男逃跑，竟猛力自後追撞吳車，導致吳男轎車失控撞上普仁派出所附近路樹，吳男因而導致第一頸椎骨裂、第四到第五頸椎骨折脫位併脊髓損傷、外傷性氣胸等重傷害，經緊急送醫急救雖倖免於死，但四肢卻癱瘓、呼吸衰竭併呼吸器依賴等重傷害，同車吳男友人則幸運僅受輕傷，案經普仁派出所員警當場處理後將陳男移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，陳男雖坦承犯行但供詞仍避重就輕，檢方根據警方提供現場照片、被害人就醫診斷證明等證據，足認陳男犯行明確，檢方偵結，依殺人未遂、重傷害、傷害、毀損、強制等罪嫌起訴，檢方從重依殺人未遂罪嫌將陳男提起公訴。