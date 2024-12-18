詐團車手扮警察！劫同業100萬贓款　辯「搶到磚頭」下場曝

▲詐團呂姓車手今年5月間夥同王姓與龍姓男子假冒警察「黑吃黑」搶走同夥贓款100萬元，桃園地院今天判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

詐團呂姓車手今年5月間，得知另一詐團邱姓車手將向婦人收取贓款100萬元，夥同王姓與龍姓男子以假冒警察「黑吃黑」方式，持空氣槍搶走100萬贓款後逃逸，桃檢調查後依強盜罪嫌將呂等3人起訴，向法院聲請羈押獲准，法院今天宣判，被告呂姓男子等3人犯結夥三人以上強盜罪，分別判處有期徒刑7年4月到8年6月不等徒刑，全案仍可上訴。

檢警調查，22歲呂姓男子去年透過通訊軟體加入某詐騙集團，鎖定被害人以投資股票為由，先後詐騙逾50萬元，被害人趁詐團要其交付250萬元，報警將呂逮捕到案，檢方向法院聲押呂男，但呂被以8萬交保後棄保潛逃。

桃檢查出，呂男交保後重回詐團當車手，還接受詐團上游成員指示進行「黑吃黑」，呂男5月間獲悉另一詐團邱姓車手要向被害人收取100萬元贓款，因此邀集26歲王姓男子、22歲龍姓男子等人，當天穿上防彈背心假冒警察，3人共車在中壢區某醫院停車場埋伏，待邱男向被害人收取100萬元贓款後，趁機攔下邱男，持空氣槍喝令「警察，不要動」，遂搶走裝有100萬現金紙袋後逃離現場。

桃園地院合議庭今天下午宣判，被告在法院審訊間均否認強盜犯行，辯稱，取得邱姓男子紙袋並未裝100萬元而是裝磚塊，法官根據告訴人邱姓男子證詞，核對監視器錄影畫面，認定邱詐欺被害人收取100萬元後，依詐團指示步行前往龍興路交款，途中突遭被告呂男等人駕車攔阻，被告穿著防彈背心、持槍喝令不准動，100萬元現金遂遭被告等人取走，被告呂男於檢警偵查中及院方羈押庭訊均曾自白有搶到100萬元等語，足認犯行明確，同案3名被告分工合作強盜詐騙車手款項，應屬共同正犯。

桃院合議庭審酌被告3人以黑吃黑方式，強盜詐欺贓款100萬元，其中被告呂男為主要實行犯行之人，被告龍男、王男為受邀接應之人，分工不同，均否認強盜犯行，且未與被害人達成和解，犯後態度不佳，合議庭審結被告呂男犯結夥三人以上強盜罪，處有期徒刑8年6月、同案龍姓男子，處有期徒刑8年、王姓男子，處有期徒刑7年4月，本案仍可上訴。