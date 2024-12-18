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柯文哲遭爆20億屯田計畫　簡舒培轟：小草遇到「腥政治」詐騙集團

▲▼北檢第10次提訊民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢第10次提訊民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

鏡週刊17日爆料，京華城弊案是民眾黨主席柯文哲收賄的開始，食髓知味後，悄悄執行「屯田計畫」成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（18日）表示，全台最大詐騙集團，是柯文哲與他的民眾黨，哭窮募款，卻同時主導20億的「屯田計畫」，短短幾年開了一堆公司，不知道的還以為阿北要棄政從商，小草們以為投資的是超越藍綠的「新政治」，沒想到遇到的是名為「腥政治」的詐騙集團。

簡舒培表示，柯文哲案即將偵結，根據媒體報導，北檢可能先針對京華城案跟侵佔政治獻金部份，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等4大罪起訴。

簡舒培表示，但是最無恥的，還是柯文哲天天哭窮跟支持者募款，卻同時主導20億元的「屯田計畫」，一邊開拓財源，一邊規避政治獻金法收錢，跟大家深惡痛絕的詐騙集團有99分像。

簡舒培指出，柯文哲首波起訴就四大罪行，打算挑戰湊滿六法全書？新興政黨想要擴張版圖很正常，但柯文哲為了自己的總統夢，什麼牛鬼蛇神都收進民眾黨，結果就是柯文哲身邊的爭議人士，罪行加一加都快可以抄成一本六法全書，但現在看來，這些12門徒的爭議，在柯文哲離譜行徑之下，不過是小巫見大巫。

簡舒培再指，初步統整，柯文哲目前涉犯的罪行包括第一，無視都委會提醒，親自交辦送給京華城20%容積獎勵涉圖利。第二，收受沈慶京、朱亞虎210萬假獻金真賄款、1500萬現金賄款涉違背職務收賄。第三，挪用政治獻金成立眾望基金會、木可等公司、辦演唱會侵佔政治獻金涉公益侵佔款、背信。第四，隨隨便便就能涉及四個罪行，柯文哲不愧是民眾堂的大教主、12門徒的老大，京華城只是柯文哲市長任內種種怪事的第一樁，未來包括北士科、魚果市場等案，都將一一受到檢視，難道是想挑戰一人湊滿六法全書？

簡舒培批評，柯文哲一邊跟支持者哭窮募款，一邊卻開公司經營黨營事業吸金。民眾黨前幕僚指出，柯文哲老把「黨營事業」掛在嘴上，隨著柯案的偵辦進度，包括「查完帳後又爆出浮報黨工薪資」的政治獻金專戶、「只有收入沒有支出」的木可、「收入1137萬卻毫無業務支出」的眾望基金會、「用兒子名義開設打算經營小草咖啡廳」的智堯資訊傳媒，以及現在媒體所揭露，為了達到20億元「屯田計畫」目標而成立的眾城管理顧問公司。

簡舒培說，針對新曝光的「眾城管理顧問公司」，民眾黨的回應毫不意外的又是「毫無關係」。但大家應該都記得很清楚，上一個民眾黨說毫無關係的，就是民眾黨發言人在自家記者會上幫忙宣布停業、且因柯案遭扣押3883萬還不敢提抗告的「木可公司」，民眾黨這句「毫無關係」聽起來蒼白無力，更別提董事之一的創黨元老朱蕙蓉都已經承認，當時受到好友蔡壁如引薦去開公司，在不知情的情況下，意外變成眾城公司的大股東，證實眾城公司的確就是民眾黨黨營事業之一。

最後，簡舒培強調，柯文哲在短短幾年內開了一大堆公司，不知道的還以為阿北要棄政從商。小草們聽著阿北哭窮賣慘，省吃儉用把錢捐出來，以為贊助的是「理性科學務實」的政治理念，沒想到成就的卻是阿北「搞一大堆不受政治獻金限制的鈔票」的野望；以為投資的是超越藍綠的「新政治」，沒想到遇到的卻是名為「腥政治」的詐騙集團！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民進黨台北市議員簡舒培受訪。（圖／記者陳家豪攝）

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