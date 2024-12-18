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陸駐日大使：宣揚「台灣有事就是日本有事」是阻撓中國統一

▲▼陸駐日大使：宣揚「台灣有事就是日本有事」是阻撓中國統一。（圖／翻攝陸駐日使館）

▲陸駐日大使吳江浩。（圖／翻攝陸駐日使館）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐日本大使吳江浩表示，現在日方一些人同「台獨」勢力高調勾連，甚至宣揚「台灣有事就是日本有事」，鼓噪「保衛台灣」，這就是在阻撓中國統一，就是在侵犯中國主權。

吳江浩近日接受日媒《讀賣新聞》專訪，他提到，近來有些日本媒體和民眾似乎把台灣當成一個「國家」，質疑「中國為什麼要欺負台灣？」必須要強調，台灣過去、現在與將來都不是一個國家，台灣問題本質是中國內戰的遺留問題，是中國的內部事務，不容任何外部干涉。

吳江浩指出，中國人民解放軍的軍事行動，是對「台獨」分裂勢力的強力震懾，是對外部勢力干涉的嚴重警告，「台獨」勢力每挑釁一次，中方必會反制一次，不斷壓縮「台獨」空間，朝著實現完全統一的目標努力。

▼日本海上自衛隊。（圖／路透社）

▲▼ 日本海上自衛隊。（圖／路透）

吳江浩強調，如果日方真正關心台海和平穩定，就應當與「台獨」分裂勢力徹底劃清界限，現在日方一些人同「台獨」勢力高調勾連，一些人宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓噪「保衛台灣」，這本身就是在阻撓中國統一，就是在侵犯中國主權，「如果非要走這條路，後果可想而知。」

對於深圳先前發生的日本學童遇害事件，吳江浩說，有關部門正全力調查，將依法懲處兇手。同時，中方已加強對學校周邊和公共場所的保安，保障包括日本公民在內所有在華外國人員安全。

對於解禁日本水產品進口，吳江浩說，中日未就解禁日本水產品輸華達成具體的時間表，但相信日方越有效回應各方關切，就越有利於推動實現自身期待。

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