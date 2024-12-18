　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣明達高峰　台南以北低溫跌破10度

▲▼冷空氣在明天達到高峰，明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫降到10度以下。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲冷空氣明天達到高峰，明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭空曠地區低溫降到10度以下。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

冷氣團接力南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天冷空氣逐漸增強，明天達到高峰，苗栗以北到宜蘭高溫將會降到14至16度，明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫降到10度以下，周末另一波大陸冷氣團南下，溫度偏低持續到下周初，預期等到聖誕節後較有回溫的機會。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，新一波的大陸冷氣團今、明天影響台灣，目前大陸冷高壓中心正從蒙古往大陸華北移動，分裂中心將逐漸建立在長江中下游地區，高壓前緣的東北季風夾帶冷空氣南下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，今天冷空氣強度將逐漸增強，明天達到高峰，要一直持續到後天白天才有稍微減弱，預估今天白天苗栗以北到宜蘭一帶的高溫將只剩下16至18度，中部及花東高溫20至23度，南部高溫仍有24至26度。

吳聖宇說，明天白天的高溫會更低，苗栗以北到宜蘭一帶高溫將會降到14至16度，中部及花東高溫也會降到18至20度，南部高溫會降到21至23度，要等到周五白天各地的高溫才有普遍回升1至3度的機會。

低溫部分，吳聖宇指出，今晚到明日清晨，以及明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫將有機會降到10度以下，市區低溫12至14度，高屏及花東空曠地區低溫降到11至14度，市區低溫13至15度。

他分析，這一波冷空氣仍是雲量可能較多的情況，而且風力較強，輻射冷卻的條件預估不是非常好，留意是否出現輻射冷卻加持讓溫度更低的情況。

天氣方面，吳聖宇表示，水氣不多，今、明天降雨機會仍是以基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮一帶為主，大多是偶有小雨或飄雨的情形。今晚到明天白天在中高層有些水氣要通過，有機會讓3000公尺以上高山出現少量的固態降水如冰霰或雪。

吳聖宇說，周末至下周一將有另一波冷氣團南下，強度跟目前這一波差不多，因此溫度較偏低的情況持續到下周初左右，預期等到聖誕節以後溫度才會有較為回升的機會。

他提到，從中期預報來看，跨年之前可能還會再有冷空氣南下的機會，目前預估的強度也差不多是大陸冷氣團等級，並且會一直影響到元旦，雖然近期的冷空氣強度預報都還沒有達到寒流等級，但是連續來襲的冷氣團仍然會讓大家很有冬天的感覺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
88萬股民揪心！00929配息史上新低　貼息拉至填6成
快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年
王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％
冷空氣明達高峰！　台南以北低溫跌破10度
《陳情令》男星翻車！找小三暴打女友　正宮崩潰住院3年
上日綜帥到爆紅！22歲鮮肉竟是「女廁偷拍狼」…噁心手法曝
「喪屍」開BMW狂逃3km！　撞爛警車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

上海恢復陸客團　交長：放寬政治限制很歡迎「滾動檢討禁團令」

不是闌尾炎！右下腹反覆痛4年　竟是罕見腸系膜靜脈血管硬化

彰化縣推「班班吃雞蛋」救蛋農　農業部：尊重但不跟進

冷空氣明達高峰　台南以北低溫跌破10度

公車讓座一幕！　「手機上的女兒照片」醫笑了

HBL冠軍隊領隊霸凌！叫球員打弟弟　妻酸退隊隊長：快炒店的料

追雪族注意！　今晚高山有機會「下波更大」

寒流陪跨年？　3波冷空氣接力

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

轎車撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝光！

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

上海恢復陸客團　交長：放寬政治限制很歡迎「滾動檢討禁團令」

不是闌尾炎！右下腹反覆痛4年　竟是罕見腸系膜靜脈血管硬化

彰化縣推「班班吃雞蛋」救蛋農　農業部：尊重但不跟進

冷空氣明達高峰　台南以北低溫跌破10度

公車讓座一幕！　「手機上的女兒照片」醫笑了

HBL冠軍隊領隊霸凌！叫球員打弟弟　妻酸退隊隊長：快炒店的料

追雪族注意！　今晚高山有機會「下波更大」

寒流陪跨年？　3波冷空氣接力

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

快訊／桃園工廠清晨竄濃煙　近百警消灌救2小時控制火勢

衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

馬文君要砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「若產線停很複雜」

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

大谷翔平的更衣室日常：保存每封小球迷來信　暖舉感動球迷

西班牙女徒步環島累趴！恆春警提供休息　再送她暖暖包

新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕　2樓烤肉區酒水免費喝

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

MLB調查投手受傷率攀升問題：過度追求球速成主因

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

奧客要求拿公仔遭拒　羞辱店員白癡窮人

好市多「獨家商品」險被A走　她出大絕找回

翁喝魚湯掛急診！大腸充滿鮮血、黑便

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

士林夜市「神顏值打工妹」IG曝光！　日文超溜征服辣模

冷氣團襲台「134人OHCA」！醫示警4件事別做

用LINE送禮「被好友退回」！過來人反笑了

急速降溫「2天破百人送醫」　醫教保暖3招

更多熱門

相關新聞

一堆小孩爆「3病毒」感染！醫1張圖看「症狀差在哪」

一堆小孩爆「3病毒」感染！醫1張圖看「症狀差在哪」

近日台灣氣溫驟降，又進入呼吸道病毒活躍時期，尤其兒童屬於高風險族群，容易在感染後引發合併症或重症。林口長庚紀念醫院兒童內科部部主任朱世明醫師在《健康好厝邊》指出，通常中秋節後逐漸進入病毒傳染高峰期，孩童感染流感病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒（RSV）的風險更高。

急速降溫「2天破百人送醫」　醫教保暖3招

急速降溫「2天破百人送醫」　醫教保暖3招

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

快訊／5縣市低溫特報　明日低溫跌破10度

快訊／5縣市低溫特報　明日低溫跌破10度

彰化低溫108件送醫8人命危　最年輕才51歲

彰化低溫108件送醫8人命危　最年輕才51歲

關鍵字：

冷空氣大陸冷氣團低溫台灣天氣寒冷

讀者迴響

熱門新聞

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面