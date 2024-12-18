冷空氣明達高峰！　台南以北低溫跌破10度

▲冷空氣明天達到高峰，明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭空曠地區低溫降到10度以下。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

冷氣團接力南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天冷空氣逐漸增強，明天達到高峰，苗栗以北到宜蘭高溫將會降到14至16度，明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫降到10度以下，周末另一波大陸冷氣團南下，溫度偏低持續到下周初，預期等到聖誕節後較有回溫的機會。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，新一波的大陸冷氣團今、明天影響台灣，目前大陸冷高壓中心正從蒙古往大陸華北移動，分裂中心將逐漸建立在長江中下游地區，高壓前緣的東北季風夾帶冷空氣南下。

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他說，今天冷空氣強度將逐漸增強，明天達到高峰，要一直持續到後天白天才有稍微減弱，預估今天白天苗栗以北到宜蘭一帶的高溫將只剩下16至18度，中部及花東高溫20至23度，南部高溫仍有24至26度。

吳聖宇說，明天白天的高溫會更低，苗栗以北到宜蘭一帶高溫將會降到14至16度，中部及花東高溫也會降到18至20度，南部高溫會降到21至23度，要等到周五白天各地的高溫才有普遍回升1至3度的機會。

低溫部分，吳聖宇指出，今晚到明日清晨，以及明晚到後天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫將有機會降到10度以下，市區低溫12至14度，高屏及花東空曠地區低溫降到11至14度，市區低溫13至15度。

他分析，這一波冷空氣仍是雲量可能較多的情況，而且風力較強，輻射冷卻的條件預估不是非常好，留意是否出現輻射冷卻加持讓溫度更低的情況。

天氣方面，吳聖宇表示，水氣不多，今、明天降雨機會仍是以基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮一帶為主，大多是偶有小雨或飄雨的情形。今晚到明天白天在中高層有些水氣要通過，有機會讓3000公尺以上高山出現少量的固態降水如冰霰或雪。

吳聖宇說，周末至下周一將有另一波冷氣團南下，強度跟目前這一波差不多，因此溫度較偏低的情況持續到下周初左右，預期等到聖誕節以後溫度才會有較為回升的機會。

他提到，從中期預報來看，跨年之前可能還會再有冷空氣南下的機會，目前預估的強度也差不多是大陸冷氣團等級，並且會一直影響到元旦，雖然近期的冷空氣強度預報都還沒有達到寒流等級，但是連續來襲的冷氣團仍然會讓大家很有冬天的感覺。