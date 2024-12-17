急速降溫「2天破百人送醫」年輕人也扛不住　醫教保暖3招

▲彰化2天內108人掛急診，其中8人心臟驟停。（示意圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署指出，第一波冷氣團從今晚起影響到周五，最冷時間在周四清晨，中部以北、宜蘭及花蓮低溫12至14度，局部地區可能低於10度。對此，振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，年長者可能因感官退化而對溫度變化不明顯，年輕人也可能輕忽而失溫，建議民眾3招保暖。

氣象署預報員黃恩鴻表示，最新的一波冷空氣已達到冷氣團等級，今天深夜至周五清晨，周四清晨氣溫最低，中部以北、宜花低溫12至14度，局部可能低於10度，中南部、台東低溫14至15度。

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第2波冷氣團從周六起影響至下周一，周日到下周一清晨最冷，中部以北、宜花低溫約13至14度，中南部低溫約14至15度。

此外，15日至17日期間，彰化連續2天清晨出現10度以下低溫，根據消防局統計指出，已有108起緊急送醫案件，其中有8件無呼吸心跳通報緊急送醫，年紀最輕為51歲，最年長為85歲。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，台灣氣候溫暖，對於突然降溫的情況適應能力較差，因此建議天冷時務必要保暖，讓血管有緩衝的時間。

陳冠群教導3招保暖，第一為外出時配戴毛帽遮住耳朵，其次為睡覺時穿上襪子，再用棉被蓋住腳，最後則是洗澡後或被雨淋濕後，務必擦乾身體及更換衣物，避免體熱快速地散失，就算是健康的年輕人都不可以輕忽。