快訊／5縣市低溫特報　明日低溫跌破10度

▲氣溫持續偏低。（圖／記者李毓康攝）
記者蔡亞樺／台北報導
天氣冷颼颼，中央氣象署今（17日）上午10時35分針對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布低溫特報，明天局部地區出現10度以下低溫。
氣象署表示，輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，明(18日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
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▲5縣市發布低溫特報。（圖／氣象署提供）
低溫特報
影響時間：18日晨至18日上午
＊黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣
▲氣溫持續偏低。（圖／記者李毓康攝）
記者蔡亞樺／台北報導
天氣冷颼颼，中央氣象署今（17日）上午10時35分針對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布低溫特報，明天局部地區出現10度以下低溫。
氣象署表示，輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，明(18日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
▲5縣市發布低溫特報。（圖／氣象署提供）
低溫特報
影響時間：18日晨至18日上午
＊黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣
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