快訊／5縣市低溫特報　明日低溫跌破10度

有民眾近日入手冬日神物「電熱毯」，用了一晚直讚真的很溫暖，但覺得電熱毯容易髒，又怕小孩尿床，求問其他人都怎麼處理。貼文引發討論，許多人紛紛留言分享自己的用法，「保潔墊、電毯、床單，這是我的鋪法。我看有小孩的朋友床單上面再鋪一層防水墊」、「電毯鋪在床單裡面，床單上再鋪一件防尿墊。」