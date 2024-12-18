　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

家扶與台電攜手　冬至湯圓串起地方共融與幸福時光

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

冬至，幸福如至！台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭今（18）日帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽們一起搓湯圓、吃湯圓，感受增長一歲，齊聲樂喊冬至團圓好幸福。

雲林家扶媽媽教導教保中心孩子搓出一顆顆圓圓滾滾的冬至圓，教育總監韋明淑更指出，這是讓小朋友們鍛鍊小肌肉發展的生活模式。而雲林家扶蘇芋璇與楊雅惠媽媽示範著從糯米糰滾呈長條，再分段進而搓成一顆顆飽滿湯圓。教保中心小朋友第一次搓湯圓，興奮搓得滿身都是糯米粉，歡笑滿屋。

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

搓出大顆小顆落玉盤，最後下鍋看著一粒粒浮上渾亮滾滾的湯圓，與小朋友們七嘴八舌分享成果。5歲許峻愷臉上沾滿糯米粉開心的說，這是我第一次搓湯圓，好有趣噢。4歲蔡和芯一邊搓湯圓一邊說，吃湯圓，而且是自己做的湯圓，代表又長大了一歲了，很高興。

台電教保中心主任簡雅蘭表示，這學期以「天馬行空的繪本世界」透過繪本與節慶活動，帶著小朋友導讀冬至繪本與棒偶表演，讓孩子了解冬至由來。怡璇老師特別也與幼兒們唱讀繪本「冬至吃湯圓」訴說古時候父女流離，在門口懸掛糯米圓期待相認團聚的故事，讓幼兒感受家的温暖帶來幸福。

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

台電雲林區處長龔良智表示，職場互助教保服務中心自2022年8月成立以來，希望幼兒成長過程中「以團性培養為中心，讓孩子學習輪流、等待與分享」，由專業團隊課程安排，使幼兒快樂學習與成長，也讓員工及家長無後顧之憂。教育總監韋明淑則指出，幼兒學習除了老師的教導，更需要與生活融合，更透過遊戲中的學習，將被動式的學習轉變成主動式的探索。

雲林家扶廖志文主任直呼相當感謝台電教保中心，安排如此有意義活動，家扶透過社區與在地機構合作，達到「地方共融」的願景，更讓教保中心的孩子可以認識生長的地方民俗風情，與社區產生更多連結，達到「社區共好與社區一家」。

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲怡璇老師特別也與幼兒們唱讀繪本「冬至吃湯圓」訴說古時候父女流離，在門口懸掛糯米圓期待相認團聚的故事，讓幼兒感受家的温暖帶來幸福。。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾糖廠開工！全台唯一開五分車載甘蔗　預計產製1.95萬噸砂糖

►合夥開應召站...24歲男「疑吞數十萬皮肉錢」！遭狠虐8hrs埋屍溪邊

►24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡　3嫌落網2罪起訴

►雲林男「過彎猛撞7機車、4轎車」！翻覆畫面曝光　路燈也被撞歪腰

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／羈押105天將起訴！　柯文哲聲請解除禁見
獨／林襄、Vicky上《玩很大》為座位槓上　吳宗憲說話了
Vicky不爽林襄、穎樂還傳訊誇可愛　她驚：前輩說喜歡都不要
大馬31歲網紅來台失聯！　爸媽急尋人：曾說要多住幾個月
新北國中師爆性侵！　帶學生回家「側錄連5天硬上」
林襄、林穎樂佔座爭議一次看完！
快訊／低溫特報！　3縣市「非常寒冷」
終於點名林襄、穎樂！　她點關鍵「老藝人被詬病的地方」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！　2.8萬學子受惠

台南永康某私幼疑似虐童案　教育局:虐童零容忍已啟動調查

家扶與台電攜手　冬至湯圓串起地方共融與幸福時光

2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會　透過產銷履歷系統保障食安

成大、市府攜手產官學　深化移工友善環境助力永續發展

台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

【泰格與雪兒】OMI業配

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！　2.8萬學子受惠

台南永康某私幼疑似虐童案　教育局:虐童零容忍已啟動調查

家扶與台電攜手　冬至湯圓串起地方共融與幸福時光

2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會　透過產銷履歷系統保障食安

成大、市府攜手產官學　深化移工友善環境助力永續發展

台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

月搜1100萬次！台人最愛Google「2字」　他曝榜單：色色力量強大

北市動物園與上海簽署合作備忘錄　可能以「黑腳企鵝換小貓熊」

林襄、林穎樂佔位風波狂燒　她酸「年輕一輩無辜演很好」

電影散場摔成「頸椎退化」怒提告　結局卻讓人大跌眼鏡

不是霸道男！超多妹子愛爆「1類男生」掀共鳴：是寶藏

快訊／羈押105天將起訴！柯文哲聲請解除禁見　北院審酌中

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨／又爆名人不雅影像外流！「被害人目錄」驚見男藝人、球星

詐團車手扮警察！劫同業100萬贓款　辯「搶到磚頭」下場曝

信義區「微點咖啡」12／31熄燈！業者留伏筆：是逗點不是句點

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

地方熱門新聞

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

桃園八德國中　推出「武欸藥袋」文創提袋

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

即／高雄旗美高中火警！禮堂牆壁燒黑

台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端警方搜索送辦

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

台南下營店鋪冒煙起火新式高壓細水霧車救援展功效

打通28年瓶頸道路　吉安鄉屆退老鄰長欣喜落淚

草屯鎮長補選候選人蔡銘軒公布四大福利政策

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

高山茶都．嘉義茶文旅　體驗創新茶風

桃園衛生局查核網路及市售化粧品　88件違規

更多熱門

相關新聞

24歲男開應召站疑吞數十萬皮肉錢！遭狠虐8hrs埋屍溪邊

24歲男開應召站疑吞數十萬皮肉錢！遭狠虐8hrs埋屍溪邊

雲林縣一名24歲林姓男子被友人發現失聯多日，警方調查後發現，他因開設應召站卻私吞數十萬皮肉錢，遭合夥人打死棄屍，警方10月18日獲報，在林男頭七當天尋獲遺體，3名合夥人被依傷害致死、遺棄屍體等罪起訴。

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡

雲林男「過彎猛撞7機車、4轎車」！翻覆畫面曝光

雲林男「過彎猛撞7機車、4轎車」！翻覆畫面曝光

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

2025跨年晚會點亮斗六膨鼠森林公園夜景

2025跨年晚會點亮斗六膨鼠森林公園夜景

關鍵字：

台電雲林區處雲林家扶中心冬至湯圓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

VICKY發聲回應是故意說高鐵

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面