家扶與台電攜手　冬至湯圓串起地方共融與幸福時光

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

冬至，幸福如至！台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭今（18）日帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽們一起搓湯圓、吃湯圓，感受增長一歲，齊聲樂喊冬至團圓好幸福。

雲林家扶媽媽教導教保中心孩子搓出一顆顆圓圓滾滾的冬至圓，教育總監韋明淑更指出，這是讓小朋友們鍛鍊小肌肉發展的生活模式。而雲林家扶蘇芋璇與楊雅惠媽媽示範著從糯米糰滾呈長條，再分段進而搓成一顆顆飽滿湯圓。教保中心小朋友第一次搓湯圓，興奮搓得滿身都是糯米粉，歡笑滿屋。

搓出大顆小顆落玉盤，最後下鍋看著一粒粒浮上渾亮滾滾的湯圓，與小朋友們七嘴八舌分享成果。5歲許峻愷臉上沾滿糯米粉開心的說，這是我第一次搓湯圓，好有趣噢。4歲蔡和芯一邊搓湯圓一邊說，吃湯圓，而且是自己做的湯圓，代表又長大了一歲了，很高興。

台電教保中心主任簡雅蘭表示，這學期以「天馬行空的繪本世界」透過繪本與節慶活動，帶著小朋友導讀冬至繪本與棒偶表演，讓孩子了解冬至由來。怡璇老師特別也與幼兒們唱讀繪本「冬至吃湯圓」訴說古時候父女流離，在門口懸掛糯米圓期待相認團聚的故事，讓幼兒感受家的温暖帶來幸福。

▲台電雲林區處長龔良智與中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、台電教保中心主任簡雅蘭帶著24位幼兒，跟著雲林家扶媽媽一起搓湯圓、吃湯圓。（圖／記者王悉宇翻攝）

台電雲林區處長龔良智表示，職場互助教保服務中心自2022年8月成立以來，希望幼兒成長過程中「以團性培養為中心，讓孩子學習輪流、等待與分享」，由專業團隊課程安排，使幼兒快樂學習與成長，也讓員工及家長無後顧之憂。教育總監韋明淑則指出，幼兒學習除了老師的教導，更需要與生活融合，更透過遊戲中的學習，將被動式的學習轉變成主動式的探索。



雲林家扶廖志文主任直呼相當感謝台電教保中心，安排如此有意義活動，家扶透過社區與在地機構合作，達到「地方共融」的願景，更讓教保中心的孩子可以認識生長的地方民俗風情，與社區產生更多連結，達到「社區共好與社區一家」。

▲怡璇老師特別也與幼兒們唱讀繪本「冬至吃湯圓」訴說古時候父女流離，在門口懸掛糯米圓期待相認團聚的故事，讓幼兒感受家的温暖帶來幸福。。（圖／記者王悉宇翻攝）